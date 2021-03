El Parlamento Europeo retira la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí

Sin sorpresas. Con 400 votos a favor, 248 en contra y 45 abstenciones, el pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde al suplicatorio remitido por el Tribunal Supremo que pide retirar la inmunidad del expresidente catalán, Carles Puigdemont. La Eurocámara también ha votado a favor de levantar la inmunidad de sus dos exconsejeros, Clara Ponsatí y Toni Comín, también huidos de la justicia. Con esta decisión, los tres dirigentes separatistas pierden la protección parlamentaria con efecto inmediato de la que gozaban desde enero de 2020 cuando recibieron sus actas como eurodiputados.

A partir de este momento, el caso pasa a la justicia belga que deberá decidir sobre su entrega a España. Un trámite que se espera complejo ya que el juez instructor de la causa separatista, Pablo Llanera, se anticipaba a esta votación proponiendo a las partes presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a quien reclamar "criterios estables" que aclaren las razones por las cuales se puede pedir o denegar una euroorden contra los procesados. Hasta entonces, Puigdemont, Comín y Ponsatí seguirán siendo diputados ya que, según el estatuto de la Eurocámara, "la suspensión de la inmunidad de un diputado no constituye un veredicto de culpabilidad, sino que simplemente permite a las autoridades judiciales nacionales proceder a la investigación o el juicio".

En una entrevista al diario belga De Morgen, Puigdemont afirmaba este fin de semana que, de perder la inmunidad, tomará "todas las medidas legales posibles para contrarrestarlo", asegurando que sus planes pasan por quedarse en Bruselas ya que, seguirá siendo eurodiputado hasta conocer la resolución de la justicia belga. "Si me extraditan a España, iré inmediatamente a la cárcel durante, al menos, trece años. Ya he sido declarado culpable antes de un juicio. Europa no puede estar de acuerdo con esto, pues socava la credibilidad del sistema europeo", concluía.