El terremoto político que comenzó con una moción de censura de PSOE y Ciudadanos en Murcia, y que desencadenó la convocatoria de elecciones en Madrid sigue teniendo réplicas en la política nacional. Quizá la más llamativa la fuga de líderes de Ciudadanos, muchos de ellos con destino a las filas del PP. Es el caso de Fran Hervías que ha atendido este lunes la llamada de Es la Mañana de Federico para explicar sus motivos para dejar el partido naranja, del que llegó a ser jefe de filas con Rivera de presidente.

Hervías, que ha dicho no querer "hablar mucho de mis excompañeros, tengo amigos en Ciudadanos y les deseo lo mejor", ha señalado que lo que hemos vivido en estos días "era algo orquestado entre Moncloa y dirigentes de Ciudadanos en el que en Murcia y Madrid tenía que caer los gobiernos del PP". En cualquier caso, ha señalado que esto lo tienen que aclarar y concretar "los dirigentes de ciudadanos y concretamente la secretaria general Marina Bravo".

Añade Hervías que le entristeció "leer en la prensa que se estaban planteando esas mociones de censura en gobiernos que han funcionado y que están permitiendo que se avance. No le encontraba explicación y de ahí mi marcha. Una marcha que estaba marcada antes de las mociones de censura, y así se lo trasladé a Carlos Cuadrado, porque para mí el sanchismo era incompatible con la libertad, y yo no podía seguir siendo representante público de Ciudadanos cuando ciudadanos se está convirtiendo en una muleta del sanchismo".

Según ha contado, tomó esta decisión tras una "reunión con Espejo y Cuadrado" el 18 de febrero, tras las elecciones en Cataluña, y en el que le trasladaron que "iban a seguir con esa estrategia que consideraban que era la correcta. Yo le dije que tenían que hacer autocrítica y me dijeron que esa era la estrategia y ahí vi que no tenía cabida en este proyecto. Ahí me di cuenta de que lo que necesita España es aunar voluntades y reconstruir el centro derecha y es sólo lo puede hacer el PP con Casado al frente".

Hervían ha querido matizar que "llevaba meses" descontento con el rumbo de Cs y ha puesto como ejemplos "el cheque en blanco en la prorroga del estado de alarma sin control parlamentario o como para mí fue vergonzoso ver cómo el PSOE por la mañana decía que había llegado acuerdo con Bildu y ERC, o se filtraba la ley Celaá arrinconando el castellano en Cataluña, y por la tarde Cs se sentaba con Podemos y el PSOE a negociar los presupuestos". Todo ello "era claramente un giro de 180 grados, un cambio de ideología y de valores" por lo que "los que amamos la libertad y somos liberales no tenemos cabida en Cs".

En esRadio ha reconocido que "tenía una vida cómoda en el Senado pero los principios están por encima, yo nací en una casa cuartel de Gerona y para mí es incompatible estar en un proyecto cuando veo que el sanchismo y sus socios están destruyendo España".

Según ha explicado Hervías, "fui una de las personas que avaló desde el primer día, desde que Inés se afilió al partido, que estaba llamada a ser una persona importante en Cs". De hecho, "ahora hace más de un año cuando se debatió quién tenía que sustituir a Rivera fui de los que más trabajó y más ayudó al proyecto de Inés". Sin embargo, "después de un año a mí también se me ha quedado cara de sorpresa tras ver el rumbo de Cs".

Por ello ha decidido "dejar los cargos e irme para trabajar y sumar en el centro derecha español" porque "el problema de España no es la disputa entre partidos sino que tienen nombre y apellidos, Sánchez e Iglesias que quieren destruir el marco constitucional". Por eso ha hecho un llamamiento "a todos los españoles para arrimar el hombro, porque si no lo hacemos vamos a tener a Sánchez para rato".

En cuanto a los tiempos, tras las mociones de censura, ha querido aclarar que "cuando veo el rumbo de Cs intento cambiarlo y en esto me tengo que remontar a más de seis meses atrás". Una vez "que uno agota todas las vías e intenta hablar con dirigentes de Cs para dar un giro a la deriva del partido y ve que es imposible, uno toma la decisión y pierde toda esperanza de que Cs vuelva a la senda de lo que éramos". Ha insistido en que "España está en una emergencia nacional y hay que sumar para ganar a Sánchez en las urnas".

Sobre si también cuenta con Vox para "sumar fuerzas" no se pronuncia, "no me toca a mí". Se ha limitado a decir que "quiero que Díaz Ayuso saque mayoría absoluta en las próximas elecciones" y que en unas generales "cuando Vox, llegado el momento, tenga que elegir entre Casado o Sánchez elegirán a Casado porque es lo lógico".