Torra describe a Aragonès como un ser "pasivo" y "ausente" que nunca decía nada

"Me decepciona, en todas las reuniones tiene siempre un papel pasivo, ausente, sin intervenir. Normalmente, en cada reunión le acabo preguntando si tiene algo que añadir. No pasa nunca". Este es el retrato que Quim Torra hace del vicepresidente de la Generalidad, Pere Aragonès, de ERC. Durante el tiempo en el que compartieron tareas de gobierno, Aragonès dejó una profunda huella en Torra por su incapacidad para comunicarse, sus recelos, timidez y desconfianza.

El retrato forma parte de las memorias que acaba de publicar el expresidente catalán, Les hores greus -Las horas graves- (Símbol Editors), y en las que además de relatar sus vivencias confinado en el Palau de la Generalidad describe las relaciones entre los socios de Govern como una auténtica batalla diaria de "todos contra todos". También muestra su decepción por haber incumplido la promesa de lograr la independencia.

"Si hubiéramos seguido una línea recta, si realmente hubiésemos querido cumplir el mandato del 1 de Octubre... Me pasan por la cabeza imágenes de las peleas permanentes de todos contra todos. No estaba preparado para la crueldad de la política catalana. Puede que tampoco tuviera la ambición y la fuerza necesarias. Pero yo creía que íbamos a hacer la independencia y no la guerra entre nosotros. Es absolutamente necesario que lo más pronto posible superemos todas estas desconfianzas para poder avanzar de una vez por todas. Por esto, ahora no puede más que sentir una gran decepción. Tener la oportunidad de presidir el país y no haber podido avanzar, no haber sido capaz de saltar los obstáculos que unos y otros iban poniendo. ¡Qué decepción!" escribe Torra.

Unas palabras de Ayuso

El libro también describe las reuniones telemáticas con el resto de presidentes autonómicos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra quien no ahorra críticas. En cambio, reconoce el poder de persuasión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Así, de la primera cumbre con Sánchez y sus pares, Torra escribe: "El primero en hablar ha sido el presidente Sánchez. Aún recuerdo la primera vez que nos vimos, en la Moncloa. (...) El único valor que lo sostiene es el de la permanencia. Ha sido capaz de todo, de decir una cosa y la contraria, de pactar con quien sea para mantenerse en el poder. Se autocalificó de 'resistente'. Lo es. Pero es una resistencia fría, sin ánima, metálica, como un autómata. Avanzar, sobrevivir un día más en el poder, aunque no se sepa ni por qué, ni con quién, ni hacia dónde. ¿Cómo se enfrentará a la pandemia?".

Y continúa: "Pues ha repetido del punto a la cruz todo aquello que anunció a España por televisión ayer, insistiendo una vez y otra en la 'unidad', 'todos juntos', etc. La salida clásica española ante situaciones como esta. Después ha comenzado la ronda de presidentes. El lehendakari Urkullu, el primero. Dado lo que habíamos hablado, me esperaba un ataque frontal contra Pedro Sánchez. Tan sólo ha musitado alguna queja inicial y nada más. (...) El momento decisivo ha sido cuando la presidenta Ayuso ha dicho emocionada: 'Se nos mueren por minutos'. La frase se me ha quedado grabada en la cabeza y me iba y venía una vez y otra durante toda la reunión. Al acabar, y aunque no estaba previsto el turno de réplica, he repetido estas palabras de Ayuso a todos ellos y he vuelto a pedir el confinamiento total para Cataluña".