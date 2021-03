Toni Cantó: "Aguado no va a entrar en la Asamblea, cualquier cosa que se acerque al sanchismo se pudre"

Con energía, como si se hubiera quitado un peso de encima, Toni Cantó ha hablado con libertad y valentía en Es la Mañana de Federico y ha explicado lo que ha sucedido en el seno de su ya antiguo partido, Ciudadanos, en los últimos días: "Parece que hubo una reunión en Moncloa donde Cuadrado y Espejo pactaron con el PSOE la moción de Murcia, nadie en la Ejecutiva lo sabía, lo que es muy grave", enfatizaba Cantó.

Además, añadía que está convencido de que "había una voluntad de tomar de rehén Murcia para evidenciar un giro del partido" y reprochaba a los líderes de su partido la falta de previsión: "Son tan burros que no son capaces de prever que esto va a hacer caer la Comunidad de Madrid", añadía.

Sobre las elecciones en la Comunidad de Madrid señalaba que "lo que va a pasar es que Aguado no va a entrar. Por eso dije que tácticamente, si no entras en la Comunidad de Madrid, el partido está muerto" porque "cualquier cosa que se acerque al sanchismo se pudre".

Cantó, que ya no es diputado en las Cortes valencianas, ha dicho que no va a aceptar "órdenes de quienes se han aferrado al carguito y a la poltrona". De sus compañeros ha lamentado que se hayan dividido "en puros e impuros" y lamenta que estén protagonizando un "sanedrín que ha destrozado el partido". Sobre su futuro ha dicho que "es un hombre libre y haré lo que me dé la gana".

Respecto a su futuro no ha aclarado lo que va a hacer, "todavía no lo sé", repetía cuando le preguntaban los contertulios de Federico Jiménez Losantos en Es la Mañana de Federico. Eso sí, ha dicho que "estaré en la batalla para recuperar la Comunidad Valenciana" que está tomada por el nacionalismo: "El burro de Troya del nacionalismo está dentro ya, con la lengua y el adoctrinamiento, y cuando te das cuenta tienes varias generaciones que tienen una idea de España totalmente irreal y a quienes se les ha metido una idea tóxica".

Sobre cómo tomará partido en esta batalla, Cantó destacaba que "se puede dar la batalla desde los medios de comunicación, desde plataformas o intentando agrupar para dar la batalla cultural, y yo estaré en cualquiera de esos sitios, y si se me pide y tengo la oportunidad de apoyar lo, haré, porque cuando está en el poder una ideología que cree que la riqueza y la creación de empleo son un peligro nos vamos al carajo".

Toni Cantó ha dicho que se pensará "ir a un acto de campaña con Ayuso". Pero ha asegurado que lo que sí hará es "campaña activa desde mis redes o desde los medios de comunicación para recordar a la gente lo que ha hecho el PSOE en Valencia". En este sentido, ha pedido "voto útil" para evitar que llegue el socialismo a la CAM y ha indicado que el PSOE "quiere subir los impuestos" por lo que en campaña "hay que recordar lo que el PSOE hace en otras CCAA".

Además ha destacado cómo Madrid "ha bajado la curva teniendo la hostelería abierta" y que ha construido un hospital de pandemias". También ha dicho que ha vivido en Madrid 30 años y que "a mí nadie me ha preguntado de dónde venía".

Déja vu con UPyD

Toni Cantó ha contado cómo fue la reunión de la Ejecutiva de Ciudadanos tras la que acabó saliendo del partido de Inés Arrimadas. El exdiputado de la formación naranja ha dicho que "la reunión empezó con la petición de Edmundo Bal de condenar las acciones del PP" y que firmaran "que ninguno de la Ejecutiva nos pasáramos al PP". Cantó ha señalado que "se quejaban de una forma ingenua de algo que habíamos hecho también nosotros".

Arrimadas "dio un discurso de más de veinte minutos y no se pronunció Murcia" algo que al exdiputado le pareció "fatal". Cantó ha remarcado que pidió la dimisión de Inés Arrimadas y de la ejecutiva permanente, que se retirara la moción de Murcia y que fueran en las elecciones madrileñas con el PP, pero al ver que no se votaba salió de allí. Cree que con la situación en Murcia "había una solución más sencilla" que es "sales del Gobierno, denuncias lo que ocurre, y ya está". No entiende que Cs se presente "a una moción de censura con el PSOE, el partido más corrupto de España, y con los apoyos de Podemos".

Toni Cantó también ha indicado que está viviendo "un déjà vu" y se está acordando mucho "de UPyD y que esto sea una historia entre puros e impuros". Piensa que es un "mecanismo puramente nacionalista contra el que nace Cs". El exdiputado ha dicho sobre la cúpula del partido que "no sólo no dimiten, sino que mienten" y que "se están cargando el partido".