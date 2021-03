Iglesias usa la vicepresidencia para hacer campaña contra el PSOE y 'nombra' a "la ministra Belarra"

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha dejado este jueves una imagen insólita: la utilización de su ministerio para hacer campaña electoral desde el Gobierno contra el propio atacando a la órbita socialista del Ejecutivo por no cumplir sus acuerdos firmados en materia de Vivienda. En un acto en su ministerio y ante la presencia de los agentes sociales, CCOO, UGT, CEPYME y CEOE, Iglesias ha acusado al PSOE de "faltar al respeto a los ciudadanos".

"Quiero decirlo muy claro: esta vicepresidencia cumple con los compromisos de Gobierno que firmamos Unidas Podemos y el PSOE. Y, ahora que se habla de los compromisos en Vivienda, quiero ser cristalino: cuando se firma un acuerdo de gobierno, el acuerdo está para cumplirse. Porque no cumplir un acuerdo de Gobierno es faltar al respeto a los ciudadanos y Unidas Podemos no va a consentir que se falte al respeto a los Ciudadanos de este país".

El número tres del Ejecutivo tensiona así a la coalición recordando que en el acuerdo programático "firmamos un acuerdo para regular los precios de los alquileres" y "hay que respetar a la gente" porque "es una necesidad y porque es indecente que haya familias españolas que dedican el 60% a pagar sus alquileres. No hay libertad si una familia no puede acceder a una vivienda digna y lo que se firma se cumple".

Y no es la única afrenta contra el Gobierno de Pedro Sánchez; la segunda ha sido al ‘nombrar’ a la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, su actual número dos y secretaria de estado de Agenda 2030, que aún no ha sido confirmada ni nombrada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en quien recae la prerrogativa constitucional de nombrar a su Gobierno. "Para mí es un orgullo haber podido contribuir como vicepresidente del Gobierno a reconstruir un derecho social tan importante como la ayuda a la dependencia. Y no me cabe duda de que, a partir de ahora, tanto Nacho Álvarez como la nueva ministra Ione Belarra, a los que aprovecho ahora para felicitar y para agradecer su labor en este año tan duro van a seguir trabajando para garantizar que este gobierno cumple sus compromisos programáticos".

Iglesias se hace ‘un Illa’

Un acto en el Ministerio, el primero que se celebra en los 14 meses que van de legislatura, que ha utilizado para desempolvar su olvidada agenda y hacerse 'un Illa', aguantar en su puesto institucional "hasta el último minuto" para aprovecharse de la proyección mediática que le brinda el Gobierno y llegar al inicio oficial de la campaña electoral, el 18 de abril, vendiendo gestión para marcar la diferencia con su competidor directo, Mas Madrid, en la contienda electoral madrileña. Una baza inmejorable para ganar a Íñigo Errejón, principal objetivo de su candidatura para la Comunidad de Madrid.

Así las cosas, Iglesias usa este jueves su vicepresidencia segunda, que ya utilizó como escenario de su vídeo de lanzamiento de la candidatura, para la firma del acuerdo de la Mesa de Diálogo Social en Autonomía Personal y Dependencia para la plena implementación del SAAD, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, junto a los secretarios generales de UGT y CCOO y los presidentes de las patronales de empresarios CEPYME y CEOE.

Con todo el foco sobre él, la intención es proyectar su candidatura desde la vicepresidencia de Asuntos Sociales que exprimirá hasta el final para enarbolar sus logros en el llamado escudo social: el ingreso mínimo vital (IMV), la ayuda a la dependencia y la Ley de Vivienda que está pendiente de ser aprobada por el Consejo de Ministros. El entorno de Iglesias confía en que ésta sea la medalla final que se pueda colgar Iglesias antes de abandonar el Palacio de la Moncloa.

Las críticas de Podemos a Illa

El seguimiento de Iglesias de la estela marcada por Salvador Illa en la campaña electoral catalana choca frontalmente con las críticas que Podemos dedicó hace unos meses al entonces ministro de Sanidad por su "doble condición de ministro y candidato" y por "abandonar su responsabilidad y poner por delante sus intereses electoralistas". Palabras del presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, y la portavoz de Podemos en el Asamblea de Madrid, Isa Serra, que recordó hace unos días el coordinador de los diputados socialistas catalanes, José Zaragoza.

En Twitter, el miembro de la dirección del grupo socialista denunció que "Pablo Iglesias criticó a Salvador Illa por renunciar a ser ministro para ganar las elecciones catalanas", y añadió que su candidatura no parece que vaya a ganar las elecciones autonómicas, sino que "dimite para disputarle el liderazgo a Mónica García de Más Madrid".