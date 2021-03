El expresidente de la Generalidad, Quim Torra, ha anunciado que no pagará las tres multas impuestas por la Junta Electoral Central (JEC) por haber vulnerado el principio de neutralidad política de los poderes públicos en campaña electoral. Las sanciones económicas están vinculadas al expediente por el que Torra resultó condenado a un año y medio de inhabilitación, sentencia que le costó el cargo para alivio de sus propios correligionarios.

Torra se niega a abonar las sanciones, que ascienden a un total de 8.500 euros a pesar de que el Tribunal Supremo tuvo la consideración de permitir que cobre la pensión de expresidente autonómico incluso estando inhabilitado. Así, Torra cobra en la actualidad 122.000 euros anuales y dispone además de despacho, coche oficial, secretarias, funcionarios y guardaespaldas a cargo del erario público.

Nada más conocer la resolución del Supremo confirmando las multas de la JEC, Torra ha emitido un mensaje en Twitter con el anuncio de que se niega a pagar y la exigencia de que los tribunales le mantengan el tratamiento de president a pesar de estar cumpliendo en estos momentos la sentencia de inhabilitación.

Así, al mensaje de que "el Tribunal Supremo confirma la sanción de tres multas de la Junta Electoral a Joaquim Torra por infringir el deber de neutralidad política de los poderes públicos durante el periodo electoral", el afectado ha respondido de la siguiente manera: "Apreciados, para ustedes soy el president Torra. Rectifiquen. Iría bien que tuviesen un poco de respeto y educación. Por descontado, no pienso pagarlas. Era mi deber hacer público que en su Estado, como denunció la ONU, se persigue a los disidentes y se encarcela a quien discrepa".

Benvolguts, per vostès, el President Torra, rectifiquin. Aniria bé que tinguessin una mica de respecte i educació. Per descomptat, no penso pagar-les. Era el meu deure fer públic que al seu Estat, com va denunciar l’ONU, es persegueix els dissidents i s’empresona a qui discrepa. https://t.co/sZ7rUQpzGn — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) March 18, 2021

Lazos, discursos y correos

La primera multa, de 3.000 euros, se le impuso el 13 de junio de 2019 por la propaganda separatista en forma de lazos amarillos y pancartas en los edificios de la Generalidad. La JEC entendía que el lazo y las banderas separatistas no representaban a todos los catalanes.

La segunda multa, también de 3.000 euros, data del mes siguiente y era alusiva al discurso supuestamente institucional que pronunció con ocasión del día de San Jorge, un mensaje que convirtió en un mitin sobre los golpistas presos y los presuntos exiliados. Y la tercera sanción le fue impuesta el mismo día, 22 de julio, por un importe de 2.500 euros por haber remitido un correo electrónico a todos los funcionarios de la Generalidad en el que entre otras cosas hablaba del "nefasto 155".

Críticas independentistas contra Torra

En los últimos días han arreciado las críticas del mundo independentista contra Torra a raíz de la publicación de sus memorias sobre el confinamiento al que se sometió en el Palacio de la Generalidad durante la pandemia. Ha habido periodistas de filiación nacionalista que han llegado a cuestionar en TV3 que Torra pueda ostentar el título de president y le han calificado de mero activista incapacitado para el ejercicio del cargo.

Cuando fue desalojado de la presidencia, diversas formaciones pidieron que no pudiera cobrar la pensión de expresidente hasta que cumpliera la leve sentencia impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y confirmada por el Supremo, pero en el TSJC se decidió que la inhabilitación para el cargo no implicaba que no pudiera beneficiarse económicamente de su condición de expresidente.