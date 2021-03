Un locutor de Catalunya Ràdio y TV3 pide gente "dispuesta a morir por Cataluña"

Nueva muestra del discurso de odio y de apología de la violencia en la emisora pública de la Generalidad, Catalunya Ràdio. Uno de los colaboradores mejor pagados y con más presencia tanto en la radio como en TV3, Jair Domínguez, ha vuelto a protagonizar una intervención matinal plagada de disparates. Este viernes se ha preguntado cuánta gente estaría dispuesta a morir por Cataluña "luchando contra el invasor" para criticar veladamente a Quim Torra por haber promovido una etiqueta en Twitter al hilo de la polémica por su negativa a pagar unas multas impuestas por la Junta Electoral Central (JEC).

La tesis de Domínguez es que "si algún día queremos construir un país hay que encontrar hombres y mujeres dispuestos a morir por Cataluña" y que la gente que hoy ocupa cargos de responsabilidad en la región a lo único que están dispuestos "es a colgar una pancarta" porque "son funcionarios atemorizados esperando las órdenes que les dicten desde la Moncloa. No obstante, reconoce que si a él le preguntaran si está dispuesto a dar la vida huiría a Perpiñán.

Con su habitual tono exaltado, Domínguez soltó esto:

Hoy quiero desear un día de mierda a la gente que no está dispuesta a morir por Cataluña. Ayer vi un vídeo magnífico de un hombre que se plantaba en el centro de Dublín y preguntaba a la gente si estaban dispuestos a morir por Irlanda. La gente decía que no, otros decían que a lo mejor y un número nada despreciable de hombres firmes decían que sí, que claro. ¿Cuánta gente así tenemos en Cataluña? De veras que me lo pregunto. Yo no estaría dispuesto a morir por Cataluña, ya os lo digo ahora. Es más, si me lo preguntaran por la calle lo primero que haría sería coger las maletas y huir a Perpiñán. Pero si algún día queremos construir un país, si aún interesa eso, hay que encontrar a los hombres y mujeres que están dispuestos a morir por Cataluña. Porque la gente que ocupa cargos de responsabilidad hoy en día lo único a lo que están dispuestos es a colgar una pancarta o utilizar una etiqueta en Twitter quejándose de alguna cosa que les ha hecho España. La gente que debería salvar el país son funcionarios atemorizados esperando las órdenes que les dicten desde la Moncloa. ¿Y vosotros, estáis dispuestos a morir por Cataluña? ¿Estáis dispuestos a dar la vida luchando contra el invasor? Pues tranquilos, que de momento nadie os pedirá ese sacrificio.