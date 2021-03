Martínez-Almeida exige que Iglesias y Bal dejen su escaño en el Congreso: "Los madrileños merecemos un respeto"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este domingo a los contrincantes de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo que hagan una campaña "limpia" sin "mentiras" y en igualdad de condiciones. Razón, esta última, que ha argumentado para pedir que tanto el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, como el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, abandonen inmediatamente su escaño en el Congreso de los diputados. Ya lo hizo el pasado miércoles cuando pidió que Iglesias se fuera del Congreso pero ahora ha añadido a la ecuación al candidato de Ciudadanos

"Los madrileños nos merecemos un respeto. En mi opinión, tanto Pablo Iglesias como Edmundo Bal deberían dejar su escaño en el Congreso de los diputados. No es razonable que estén esperando al 4 de mayo para tomar la decisión que sobre su futuro personal tengan que tomar", ha señalado. A su juicio, quien se presenta a las elecciones debe hacerlo "con todas las consecuencias" porque "uno nopuede pretender querer ser presidente de la Comunidad de Madrid y al mismo tiempo, por si acaso, reservarse el escaño en el congreso por si la cosa va mal".

Sobre Iglesias además ha apuntado a que la estrategia del líder de Podemos durante la precampaña y la campaña pasará por "intentar engañar" y crear "crispación" pero no cree que lo consiga porque a su entender Iglesias se ha convertido ya "en una caricatura de si mismo".

Responde al "narcisismo" de Pedro Sánchez

Asimismo, el alcalde de Madrid y también portavoz nacional del Partido Popular se ha mostrado muy sorprendido después de que el sábado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, criticara el "narcisismo" de Isabel Díaz Ayuso. "Que Pedro Sánchez hable de narcisismo parece, desde luego, una ironía", ha señalado para poner a continuación ejemplos de lo que ha hecho Sánchez desde que es presidente: "Hemos visto fotos de sus manos, fotos suyas con gafas de sol en el 'Falcon', fotos suyas nada más llegar a la Moncloa corriendo por los jardines de la Moncloa junto con un perro", ha enumerado. Por eso, ha pedido a Sánchez que no llegue a la campaña madrileña "a difamar" y a contar "falsedades" y cosas que "no se ajustan a la realidad".

También ha negado que se hayan bloqueado 600 millones de euros de los Fondos Europeos para Madrid como consecuencia del adelanto electoral tal y como aseguró el sábado Pedro Sánchez. "No es cierto que la Comunidad de Madrid no haya aplicado esos 600 millones de euros y no es justo para los madrileños que el primer acto del presidente en campaña sea precisamente decir falsedades", ha recalcado el regidor.