"Con el esquema actual de los partidos es muy difícil tener libertad", decía Marta Martín, quien ha confesado en Es la Mañana de Federico que tomó la decisión de abandonar tanto el partido como el escaño porque Ciudadanos "ha dejado de ser un proyecto de país para ser un proyecto de partido".

Y en este sentido, lamentaba que está viendo que "ante una emergencia nacional" en la que los ciudadanos lo van a pasar muy mal, Ciudadanos "esté en el cambio de cromos y en el Juego de Tronos". Y entender así la política, decía Martín "no sé dónde nos va a llevar" porque estima que "la desafección con los ciudadanos va a crecer, los españoles lo van a pasar mal, y no se les van a dar las soluciones a los problemas que tienen".

Martín confiesa que se marcha "pensando que he hecho todo lo que he podido por mi país", aunque el sentimiento es agridulce porque no quiere pensar que "no he hecho todo lo suficiente". Su conclusión: "Los españoles están demostrando que están muy por encima de su clase dirigente".

La promesa de Inés Arrimadas

Después del pacto para hacer presidente de la Generalidad a Pere Aragonés, Martín cree que "va a haber un problema gordo en el Gobierno nacional" porque "Sánchez va a tener muy difícil seguir pactando con ERC". "Y de ahí la importancia de mi escaño, de ese escaño que he dejado. De ahí mi compromiso con Arrimadas de que ese escaño no irá al nacionalismo ni a la corrupción", ha destacado la exdiputada. Federico Jiménez Losantos confesaba su escepticismo ante la confianza en la palabra de Arrimadas, a lo que Marta Martín contestaba: "Yo quiero creer en la palabra de la gente".

"Las cosas se van a ver y al final, pese a todas las cosas que se puedan decir, creo que he sido coherente y he intentado compaginar mi compromiso con los votantes y con el partido" ha indicado la exdiputada de Cs que cree que "no se va a apuntalar a este Gobierno que es lo contrario al proyecto de país que tenía Ciudadanos desde el inicio".

Marta Martín también ha asegurado que "es rotundamente falso" que le hayan hecho un ofrecimiento desde el PP o de otras fuerzas políticas para sumarse a su proyecto aunque ha revelado que mantiene muy buena relación con miembros de distintos partidos políticos.

Ha dicho que "se está intentando contaminar porque no es habitual que una persona se vaya a su trabajo". Marta Martín ha contado que su intención es volver a la universidad y que seguirá investigando y dando la batalla contra la Ley Celaá desde fuera de la política.

Sobre esta ley y la batalla contra la Lomloe ha dicho que está "muy preocupada" y que "es una da las razones" por las que ha aguantado "tanto". Cree que "lo que está pasando en España con la educación es una catástrofe y no sólo por la lengua, que lo es, sino también por el tema de la calidad educativa". En este sentido ha contado que se va a mandar a la UE "algo que es falso" y que lo que hace la Ley Celaá es "maquillar las cifras de suspensos y generar más desigualdad entre CCAA".

Edmundo Bal en la Comunidad de Madrid

Sobre la candidatura de Edmundo Bal a la Comunidad de Madrid ha dicho que debería renunciar a su escaño y que "lo razonable es que, si vas a ir de líder para una comunidad autónoma, que asumas todo y que des paso a otro compañero que haga tu trabajo en el Congreso".

Cree que "ha sido un desastre lo que ha pasado" con las mociones de censura en las últimas semanas. "Al final Cs ha perdido un gobierno en Murcia y en Madrid" ha dicho Marta Martín. La exdiputada también ha señalado que "ahora mismo hay que intentar que en la CAM no gane el populismo y no haya otras políticas que puedan perjudicar a los españoles".