El hasta hace unos días miembro destacado de Ciudadanos ha confirmado en Es la Mañana de Federico su incorporación a la lista de Isabel Díaz Ayuso en las próximas elecciones autonómicas en Madrid.

Según él mismo ha explicado no había ninguna conversación hace sólo unos días, pero este miércoles recibió "una llamada por parte del equipo de Isabel para sondearme y yo me mostré encantado". Mantuvo conversaciones "tanto con Isabel como con Pablo Casado", ha dicho "y debo agradecer a ambos su generosidad".

Toni Cantó ha confirmado también que está empadronado en Madrid, requisito esencial para ser candidato a la Asamblea regional, y ha recordado que "Madrid es esencial porque es libre, próspera y la comunidad más solidaria con las restantes", por lo que "hay que dar la batalla uniendo fuerzas porque si no corre peligro" de caer "en manos del sanchismo".

Según las propias palabras de Cantó, lo único que se ha acordado hasta ahora es "la oportunidad de participar en la lista" y por el momento "no se ha concretado mucho más", ya que "fue todo muy intenso, muy rápido y bastante sorprendente para mí" y espera que en las próximas horas se concreten otros aspectos, como el puesto que Cantó ocuparía en la lista electoral.

En cualquier caso, al margen del puesto que vaya a ocupar en la candidatura de Ayuso, Cantó ha insistido en que lo importante es participar en la campaña "como pueda ser más útil" porque "creo que es necesario recordar a todos los madrileños cómo ha tratado a Madrid el socialismo, la gente de Podemos y los nacionalistas. Cómo decían que había que subirle los impuestos a los madrileños y cómo han tratado a Isabel Díaz Ayuso en plena pandemia de una manera brutal, una pandemia que Ayuso ha toreado muy bien". Es importante para el ex de Ciudadanos que "los madrileños no se crean las mentiras del socialismo porque Gabilondo dirá lo que quiera, pero al final hará lo mismo que hizo Sánchez y pactará con quien tenga que pactar".

Los impuestos en Madrid

Ha hecho una cerrada defensa de la política fiscal de Madrid, que es una comunidad próspera "porque baja los impuestos". También recordaba que los madrileños el 4 de mayo van a tener "que hacer dos cosas: introducir la papeleta del voto y la declaración de la renta, y si quieren seguir siendo la comunidad donde menos impuestos se paga hay que votar a Ayuso".

Para Cantó es fundamental dar la batalla para que Madrid siga siendo ese espacio donde "hay seguridad jurídica, donde no hay golpismo, ni tres por ciento, ni embajadas. Si queremos eso, sólo hay una posibilidad que es sumar fuerzas en torno a Díaz Ayuso". Y por ese motivo se va a implicar en la campaña. Por eso y porque "he pasado 30 años de mi vida en Madrid y todas las grandes oportunidades que he tenido me las ha dado esta ciudad y estoy encantado de echar un cable donde me pongan".

Vox, Murcia y Ciudadanos

Preguntado por los líderes de Vox, Cantó ha dicho que ha coincidido con ellos muchas veces y "tengo buena relación".

También se ha referido a lo que ha sucedido en Murcia y lo que sucederá hoy en el Ayuntamiento de la ciudad murciana, donde previsiblemente prosperará la moción de censura contra el Gobierno que mantenían PP y Ciudadanos, en una moción de censura impulsada por Ciudadanos y el PSOE. "Es increíble, no entiendo ese giro", decía Cantó. "Es totalmente incomprensible", insistía, "estábamos gobernando en Murcia, en la Comunidad de Madrid, igual que gobernamos en Andalucía y en Castilla y León. No entiendo ese empeño en derribar lo que ha costado tanto conseguir".

En cuanto al papel que jugará Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Cantó ha recordado que, de momento, "todas las encuestas dicen que Ciudadanos no va a entrar en la Comunidad de Madrid". Y por eso, ha vuelto a insistir: "No se puede perder un solo voto. El peligro de que gobierne el sanchismo e Iglesias es real y es una batalla que yo estoy encantado de dar. Luego tenemos que ir a toda España y también en Valencia donde tenemos un tripartito que, como dure otra legislatura, acabaremos como en Baleares".

Los abusos del exmarido de Mónica Oltra

Finalmente ha sido preguntado por el escándalo de abusos a una menor tutelada del exmarido de la presidenta Mónica Oltra, con implicaciones institucionales en el intento de tapar el escándalo. "La izquierda ha demostrado que eso de 'hermana yo sí te creo', depende. Y depende de quién sea la hermana. Oltra lo tiene muy complicado. Creo que dejaron a la menor totalmente desvalida bajo una situación de poder. Los mismos técnicos y ella declaraban que ha sido algo insoportable porque afectaba a quien afectaba. Espero que todo esto tenga consecuencias políticas", decía Cantó.

Y terminaba reflexionando. "Yo lo comentaba una vez con Isabel Bonig que si esto lo hubiera hecho un político de Ciudadanos, del PP o de Vox, nos hubieran colgado en una plaza pública".