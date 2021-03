El PP de Madrid alerta de una guerra sucia contra Ayuso para echar por tierra su campaña electoral

En medio de actos de precampaña y mítines, este fin de semana, la secretaria general del PP de Madrid, Ana Camíns, denuncia en una entrevista concedida a Europa Press que en el partido de Ayuso consideran que el presidente Sánchez va a seguir usando los "tentáculos políticos y mediáticos" de Moncloa para "perjudicarles" de cara a las a las elecciones del 4 de mayo. Una estrategia, que asegura Camíns, el Gobierno de Ayuso lleva sufriendo desde el inicio de la pandemia con constantes críticas a su buena gestión.

En este sentido reconoce la número tres de la lista de Ayuso a estas elecciones que se esperan "cualquier cosa desde el Gobierno de España" para influir en estos comicios porque la intención de perjudicar a la presidenta en funciones es "clara". Otra cosa diferente, asegura, es que el mensaje de PSOE y Podemos cale en los madrileños. Para Camíns Sánchez tiene muy complicado convencerles ya que "aquí hay una batalla que desde el principio están intentado combatir, que es la batalla de relato y de la buena gestión, porque caló y la gente lo vio". No sólo eso, subraya además que el Ejecutivo de Sánchez "no ha estado cerca de los madrileños" y los ciudadanos saben que "no han contado con el Gobierno de España en los momentos más duros".

Desmovilización del electorado

Coincide esta entrevista con una escalada de contagios por coronavirus en la región que este sábado notificó más de 2.000 nuevos infectados, una cifra que no se alcanzaba desde febrero. Preguntada por ello, Ana Camíns ha reconocido que teme que haya desmovilización ciudadana el 4 de mayo si la tendencia continúa al alza. Sin embargo, asegura tener también la receta para combatirlo: "tenemos que hacer pedagogía para que la gente no se relaje, ha asegurado.

En este sentido lo que preocupa es que esta tendencia sea también baza para Pedro Sánchez y su intención de influir en los comicios madrileños. "Nos preocupa que se utilice eso para meter miedo como hicieron en Cataluña", ha dicho Camíns, para añadir que se esperan "cualquier cosa" del Gobierno de España porque "aprovecharán" cualquier posibilidad para impedir que el PP siga gobernando en Madrid.

Frente a esta estrategia, la dirigente popular ha dejado claro que el Gobierno de Ayuso "va a hacer que los colegios sean entornos seguros" y que no haya "aglomeraciones", al tiempo que ha destacado la relevancia del voto por correo para todas aquellas personas que no puedan desplazarse a votar

Critica el reparto de las ayudas

En el plano económico, Camíns ha criticado duramente el reparto entre las comunidades autónomas de los 7.000 millones de euros con los que está dotada la línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas que el Gobierno de Sánchez ha sacado adelante esta semana en el Congreso. La dirigente popular asegura que Madrid se sitúa en quinto lugar en este reparto con el 9.7% de los fondos, mientras la región representa el 20% del PIB de España. Un reparto al que no ve explicación, mientras denuncia que hay una opacidad absoluta y una arbitrariedad, así como una clara intención de perjudicar a Ayuso y beneficiar a las autonomías con partidos socios del Ejecutivo de Sánchez.

En este sentido no descarta tampoco que durante esta campaña electoral Moncloa retome los "famosos viernes sociales" que el PP tuvo que denunciar para influir en el voto de los madrileños. "Nada les paró en las generales de 2019", ha dicho, y "ahora mismo nada les va a parar".

Sin embargo, Camíns cree que los madrileños se han dado cuenta de esa actitud del Ejecutivo central y pesará en su contra. "Ya es muy tarde para convencerles de que Pedro Sánchez quiere algo bueno para Madrid", ha dicho, porque "se ha pasado dos años poniendo en la diana al Gobierno de la Comunidad de Madrid y a Isabel Díaz Ayuso".

Adelanto electoral

En cuanto a si cree que el resultado del 4 de mayo moverá más el tablero político y podrá haber un adelanto de las generales, Camíns ha desvinculado esa decisión del resultado del 4 de mayo porque, a su entender, Sánchez va a hacer "lo que mejor le venga a él" y no "porque sea bueno para España". Asegura que la salida de Pablo Iglesias del Gobierno es un desahogo para la parte socialista, pero si se concurre a elecciones será porque "Sánchez piense que a él le van a venir bien".

Sobre si el juicio de la caja 'b' del PP o la comisión de investigación del Congreso sobre la 'operación Kitchen' pueden afectar al partido en campaña, Camíns ha asegurado que "no es ninguna novedad" que PSOE y Podemos "utilizan constantemente" esos casos contra su partido y ha augurado que ocurrirá lo mismo en campaña. Además, ha señalado que ambos partidos ya tienen escritas "de antemano" las conclusiones de la comisión de investigación.