Ábalos ataca a Ayuso: "Puede gobernar la ultraderecha. Votar al PP es votar a Vox"

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha sido el encargado hoy de arropar al candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid. Como hiciera ayer el presidente Sánchez, el también secretario de Organización del PSOE ha defendido que Ángel Gabilondo es el presidente que necesitan los madrileños.

Palabras en un acto telemático sobre vivienda en el que Ábalos ha comenzado exponiendo la ley que prepara el Gobierno en este ámbito. Una norma que ha utilizado como trampolín para tratar de tirarse a la yugular de la candidatura de Isabel Díaz Ayuso, pero con un supuesto "talante moderado" como defienden los socialistas en esta precampaña.

Durante su intervención Ábalos ha asegurado que "ha llegado el momento de que Madrid deje de ser el epicentro de la especulación urbanística y la corrupción", después de haber acusado al Gobierno de la presidenta en funciones de haberse negado a revertir la venta de lotes de viviendas públicas a fondos "buitre" como han sentenciado, dice, los tribunales.

El ministro socialista no ha escatimado en ataques contra Ayuso a la que ha acusado de unir su suerte a la de un partido que, según él, "exalta el franquismo" y "se alimenta del odio y del fanatismo". Ha llegado a asegurar incluso que "están tan decididos a vivir juntos que ya han empezado por lo más básico que es, ha ironizado, legalizar el chalet de Rocío Monasterio. Por todo ello, Ábalos ha defendido que estos comicios tienen una relevancia transcendental ya que Madrid, ha dicho, "puede convertirse el 4 de mayo en la primera región de Europa gobernada por la ultraderecha". Sostiene el dirigente socialista que ahora mismo "votar al PP es votar a Vox".

Para el ministro, la Comunidad de Madrid "no se merece este tipo de populismo que hace listas de "enemigos de la patria" como listas de la compra, o que promueve una política de "supremacía" frente al resto de autonomías. Lejos de ello, Ábalos ha destacado que Madrid siempre ha sido un "espacio de recepción", donde todo el mundo podía mejorar sus posibilidades sin ser cuestionado por su identidad territorial.

Ya en lo personal, el secretario de Organización del PSOE ha bajado al barro para apuntar también que para gobernar "no basta con presumir de un don especial para la ejecución de los disparates, tampoco tener un desparpajo desmedido, sino tener mucho sentido común y unas pocas gotas de sentido del ridículo". Duros ataques velados a Díaz Ayuso que ha rubricado añadiendo que lo que Madrid necesita no son negligencias sino ayudas, políticas sociales, impulsar la recuperación económica y fortalecer la sanidad y la educación como defiende su candidato. "Algo tan elemental como que Madrid sea gobernada desde la razón y no desde las vísceras", ha concluido.

Mensaje también para Podemos

Pero en este derroche de críticas no ha olvidado tampoco las que tenía reservadas el ministro para sus socios de coalición, para Podemos, en este caso a cuenta del enfrentamiento que mantienen por la Ley de la Vivienda que prepara el Ejecutivo y que ha puesto en aprietos la alianza.

Hoy Ábalos ha sido claro. Asegura que confía en que habrá acuerdo con Podemos porque hay margen de negociación, pero avisa de que esta ley, "la primera en cuarenta años de democracia", se hará sin prisas o "sin ansiedades" porque lo que tratará de ser norma sólida y completa en la que recuerda que no solo se atiende al alquiler.

En este sentido el ministro ha defendido su propuesta de promover incentivos fiscales para los arrendadores que bajen el precio, una medida que Podemos ha tachado de "antisocial". Ha dicho el dirigente socialista que él es más partidario "de la zanahoria que del palo" porque las sanciones pueden detraer la oferta de viviendas en alquiler y fomentar los alquileres "en B". Es más ha advertido a los morados de que "no hay recetas mágicas" para resolver el problema de la vivienda y que las soluciones parciales "que algunos plantean a modo de bálsamo de Fierabrás", pueden agravar la situación.

En cualquier caso, y para restar importancia a la tensión entre ambas formaciones, ha enmarcado las "tácticas" de Podemos en el contexto de la campaña electoral en Madrid, ya que asegura que ambas formaciones comparten el mismo objetivo, que es garantizar el derecho a una vivienda digna a todos los españoles.