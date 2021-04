Iglesias presenta su lista con una catarata de insultos y pidiendo el voto a los "barrios humildes"

Pablo Iglesias ha presentado este jueves la lista que encabeza en las elecciones del próximo día 4 de mayo en la Comunidad de Madrid en un acto muy deslucido por las limitaciones sanitarias y con un discurso en el que, sólo unos días después de hacerse público el fenomenal patrimonio que ha amasado desde su entrada en política, ha pedido el voto a la "mayoría social" y a "la gente de verdad las pasa putas a veces y tiene que hacer muchas cosas para sacar a su familia adelante".

El líder de Unidas Podemos, residente antes en Vallecas y ahora en un lujoso chalet de Galapagar, ha apelado también a "los barrios humildes de la ciudad de Madrid" y ha asegurado que si en estos y "en las ciudades del Sur, en buena parte de los pueblos la gente alcanza niveles de participación como en los barrios acomodados, ganaremos", ha dicho.

Iglesias ha presumido de que "no vamos a gritar" ni a "buscar el enfrentamiento", pero acto seguido ha lanzado una colección de improperios a sus rivales en la derecha, a los que ha reprochado "su arrogancia, corrupción y estilo de matones" e incluso ha llegado a hablar de "cualquier sinvergüenza" al "que le ponga un piso el señor Sarasola", en clara referencia a Isabel Díaz Ayuso.

La campaña de Podemos, ha añadido, tiene que ser "del boca a boca, en silencio y con tranquilidad". La "agresividad" que, en su opinión, muestra la derecha probaría que saben que las izquierdas "tienen números para ganar". "La campaña del PP y los ultras es pura arrogancia, por eso hablan con desprecio de todos los candidatos, se permiten amenazar con deportaciones a un español, están convencidos de que Madrid es su cortijo. La clave de su éxito es la movilización de la izquierda. Y por eso gritan tanto y van sobrados. Pero hay mucha gente que no grita, que no entiende que la Constitución sea un ladrillo, sino un conjunto de derechos sociales", ha dicho Iglesias insistiendo en que no van a "gritar" y pidiendo que entre la izquierda no haya "pullitas, porque eso es un gran factor de desmovilización". "Ni una palabra de Unidas Podemos contra las candidaturas necesarias para que armemos un gobierno. Es lo que han buscando siempre en el pasado y un error en el que han caído las izquierdas", ha afirmado.

Al acto han asistido la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, y los responsables de las carteras de Universidades, Igualdad, Consumo y Derechos Sociales, además de varios secretarios de Estado, todos ellos de la formación morada.

También ha participado el portavoz del Sindicato de Manteros y miembro de la Asociación de los Sin Papeles, Serigne Mbayé, que forma parte de la lista de Iglesias. Ha manifestado que se une al proyecto para demostrar que "Madrid es multicultural" y que es posible erradicar el racismo y la pobreza.

Además ha acudido Ángel Hernández, el marido de María José Carrasco, enferma terminal con esclerosis múltiple y que se quitó la vida con la ayuda de él. Ángel ha sido muy aplaudido por todos los presentes e Iglesias ha dicho que su discurso se puede resumir con una palabra: "Dignidad".