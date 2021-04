Los golpistas presos creen que el indulto está "más cerca" tras el informe del Abogacía del Estado

Jordi Pina, abogado de los condenados por el golpe de Estado separatista Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, todos ellos miembros de Junts per Catalunya (JxCat), ve "más cerca" el indulto de sus patrocinados. Considera que el reciente informe de la Abogacía del Estado en el que se apunta que el perjuicio económico del 1-O ya estaría reparado abre la puerta a que el Gobierno proceda al indulto.

Pina apunta que el hecho de que la Abogacía no se oponga frontalmente al indulto, a diferencia de lo que hace la Fiscalía y previsiblemente el Supremo, es un dato positivo para sus patrocinados dada la vinculación entre la Abogacía y el Ejecutivo.

El letrado, en declaraciones a la emisora oficial de la Generalidad, Catalunya Ràdio, ha señalado que le consta que el Tribunal Supremo ya ha elaborado el preceptivo informe sobre la medida de gracia y que ya sólo falta la decisión del Gobierno, una decisión que espera para después de la celebración de las elecciones en Madrid.

El único obstáculo que aprecia Pina es la posibilidad de que se convoquen elecciones en Andalucía para julio o unas elecciones generales, lo que en su opinión retrasaría la puesta en libertad de los golpistas. Los presos siempre se han mostrado contrario a los indultos, pero tras exigir la amnistía aclararon que ellos no presentarían la petición de indulto pero que si se les condecía, lo aceptarían. Tal petición fue presentada por un grupo de abogados y por la UGT de Cataluña.

El informe de la Abogacía del Estado sólo analiza el capítulo de la malversación, no así la sedición, un extremo que Pina ha dicho valorar "positivamente". "Ha tardado lo que ha tardado porque la incidencia política en este caso es evidente y en medio estaban las elecciones catalanas". "En cualquier expediente de indulto, el informe y la opinión de la víctima del delito es muy importante y en este caso no debemos olvidar que la víctima del delito, y por eso es la acusación particular, es la Abogacía del Estado", ha indicado Pina.