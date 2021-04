Puigdemont exige controlar el 'Govern' a través del Consell per la República

El prófugo Carles Puigdemont quiere que su Consell per la República sea el ente tutelar del Govern de la Generalidad. Lo que no consiguió con Quim Torra, que era su candidato y persona de confianza, pretende llevarlo a cabo con Pere Aragonès, el mandadero de su gran enemigo Oriol Junqueras. El propósito de Puigdemont y su entorno bruselense es que el Consell esté por encima del propio ejecutivo catalán para desbordar el "marco autonómico".

Según el círculo de Puigdemont, el Consell per la República fue torpedeado durante la pasada legislatura por ERC y Òmnium, que trataron de restar toda legitimidad a la estructura paralela que organizó el prófugo en Bélgica. Los republicanos y la organización presidida por Jordi Cuixart observaban con recelo la constitución del organismo y sus funciones. Desde un primer momento entendieron que más que un consejo era una especie de corte de aduladores del prófugo y una nueva máquina para recaudar fondos con la excusa de constituir un gobierno de la república catalana del 1 de octubre.

Los planes de Puigdemont no eran los mismos que los de Junqueras. Estaba en juego la disputa de la dirección del proceso separatista. En Junts per Catalunya (JxCat) querían que el peso de la acción política corriera a cargo de lo que llaman "exilio" mientras que en ERC pretendían que el rumbo se fijara en la cárcel. El escaso entusiasmo de las bases separatistas, cansadas de poner dinero para fianzas, abogados y otros gastos de sus líderes, determinó una escasa afiliación al organismo.

Segunda oportunidad

Sin embargo, Puigdemont quiere darle una segunda oportunidad, que la Generalidad corra con su financiación a cargo de los fondos públicos y que se convierta en el instrumento principal de la próxima ofensiva para intentar la independencia. El cambio en el organigrama del ente, con sede en la llamada Casa de la República (la mansión de Puigdemont) de Waterloo, vendría a validar esos planes.

Según apunta este viernes La Vanguardia, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha propuesto una dirección colegiada en el Consell con Puigdemont y Pere Aragonès en la cúpula y un directorio de cinco miembros a escoger entre JxCat, ERC, la CUP, Òmnium y la propia ANC. También proponen que Marta Rovira, la secretaria general de ERC fugada en Ginebra, tenga un papel relevante en una "comisión internacional" del organismo a fin de que la proyección de la Generalidad republicana tenga dos sedes internacionales, en Bélgica y Suiza.

La "dignidad" del ‘president’

En ERC aseguran que Puigdemont delira y que Aragonès no va a formar parte del Consell per la República porque el presidente de la Generalidad no puede contribuir a menoscabar la dignidad de su propio cargo con su participación en un ente que aspira a suplantar al propio Govern. Aluden al discurso de Aragonès en la segunda sesión de investidura frustrada, una intervención en la que recalcó que no aceptaría tutelas. No era una alusión a Junqueras, sino a Puigdemont. También se quejan los republicanos del ninguneo a su líder, Junqueras, que no consta en los planes de la ANC inducidos por Puigdemont para el Consell.

Unos planes que además difieren de lo suscrito por ERC y la CUP en su pacto de legislatura, un acuerdo que plantea la constitución de una mesa de partidos para determinar la estrategia política y los pasos a dar de cara a la consecución de la independencia, unas funciones que Puigdemont quiere para sí.

Los republicanos temen que Puigdemont esté buscando excusas para precipitar una repetición de las elecciones a pesar de que la portavoz ocasional de JxCat, Gemma Geis (Albert Batet y Elsa Artadi estaban en cuarentena por un contacto con un positivo de coronavirus), declaró en la sesión parlamentaria del martes que su partido no piensa en comicios sino en llegar a un acuerdo sin apurar los plazos.