Rocío Monasterio ha sido clara y contundente contando en Es la Mañana de Federico lo ocurrido este miércoles en Vallecas, cuando la turba izquierdista ha tratado de impedir violentamente el mitin de Vox.

"Literalmente fuimos lapidados" ha dicho la candidata del partido de Abascal en las elecciones del 4 de mayo, que ha acusado directamente al ministro de Interior: "Lo ha permitido Marlaska que no autorizó las cargas a tiempo para que pudiese celebrarse el acto".

"Es una vergüenza —ha dicho Monasterio— que tengamos un ministro que permita que esto pase y que tengamos a un presidente del Gobierno que permita que se lapide a un partido político por ir a hablar y transmitir sus ideas".

La candidata de Vox ha explicado que, en cuanto los miembros de su partido llegaron a la zona, "nos dijeron que no garantizaban la seguridad de nadie", pero que decidieron seguir con el acto "porque nosotros no vamos a dar ni un paso a atrás, no vamos a dejar tirados a los nuestros".

Refugiados en tiendas de la zona

Monasterio se ha mostrado especialmente preocupada por sus seguidores, muchos de los cuales "tuvieron que pasar la tarde refugiados en tiendas de la zona". Familias que tuvieron que pasar la tarde "refugiados en un supermercado o bajo el mostrador de una óptica" ante la violencia de los ultras que amenazaban su integridad en la calle.

Ya desde que "abrimos la puerta de la furgoneta nos dijeron los policías que no iban a ser capaces de garantizar la seguridad de nadie". Pero aun así, "decidimos salir porque no le vamos a decir a los españoles que, por tener un ministro criminal que permite que se amordace a un partido como Vox, que permite que sea lapidado un partido como Vox, vamos a quedarnos en la furgoneta. Por eso salimos y nos subimos al escenario a decir lo que teníamos que decir". "Nos daba igual que nos tiraran ladrillazos, vamos a seguir diciendo lo que teníamos que decir", sentenciaba.

Según Batet, estaban "debidamente protegidos"

Fue entonces cuando empezaron a volar ladrillos y piedras, "Santiago Abascal tuvo que esquivar un ladrillazo y vimos que no podíamos seguir así", relataba en esRadio Monasterio. Entonces "Macarena Olona llamó a Meritxel Batet, la presidenta del Congreso para intentar que le pusiera en contacto con el ministro del Interior, que no atendió la llamada". Lo que le dijo Batet entonces, según afirma Olona es que "la presidenta del Congreso consideró que estábamos suficientemente protegidos".

Añadió entonces que "la próxima vez tendrá que venir a ver cómo nos tenían cercados. Cómo a los nuestros les llovían las piedras. Atendimos a dos chavales a los que les abrieron la cabeza y les salía la sangre a borbotones". Lo vivido este miércoles en Vallecas "no fue un intento de asustar. Eran violentos que venían a matar".

Los tuits de Podemos

Tras la gravedad de los ataques sufridos ayer con la connivencia de un Ministerio del Interior que no quiso reforzar la seguridad para que los violentos no cercaran a los políticos o los seguidores de Vox, Rocío Monasterio ha dicho no dar crédito "a determinados tuits de dirigentes políticos como Echenique o Pablo Iglesias que justificaban que hayamos sido lapidados a ladrillazos. Y esta gente, estos violentos, están en el Gobierno de España". Por todo ello, Monasterio ha pedido "la dimisión de Marlaksa".

Recordaba Monasterio que "ayer en el mitin había cubanos que entendían que Vox era el único que está plantando cara a todo esto y decían que no iban a permitir que esto les vuelva a pasar".

La "asquerosa equidistancia" de Cs

En cualquier caso, y después de las reacciones de distintos partidos políticos a lo sucedido este miércoles en Vallecas, "lo más asqueroso es la equidistancia" de Ciudadanos, que entona el discurso de "ni unos ni otros, ni rojos ni azules", porque lo que pasó "es que nos estaban lapidando en un escenario". "Esa equidistancia", decía Monasterio "es asquerosa y esos grises, ese situarse en el medio hace que triunfen los comunistas".

Para la candidata de Vox, "eso es lo que les molesta a estos partidos, que vayamos a Vallecas a contarles cómo les han traicionado".