Rocío Monasterio ha sido clara y contundente contando en Es la Mañana de Federico lo ocurrido este miércoles en Vallecas, cuando la turba izquierdista ha tratado de impedir violentamente el mitin de Vox.

"Literalmente fuimos lapidados" ha dicho la candidata del partido de Abascal en las elecciones del 4 de mayo, que ha acusado directamente al ministro de Interior: "Lo ha permitido Marlaska que no autorizó las cargas a tiempo para que pudiese celebrarse el acto".

"Es una vergüenza —ha dicho Monasterio— que tengamos un ministro que permita que esto pase y que tengamos a un presidente del Gobierno que permita que se lapide a un partido político por ir a hablar y transmitir sus ideas".

La candidata de Vox ha explicado que, en cuanto los miembros de su partido llegaron a la zona, "nos dijeron que no garantizaban la seguridad de nadie", pero que decidieron seguir con el acto "porque nosotros no vamos a dar ni un paso a atrás, no vamos a dejar tirados a los nuestros".

Más información en los próximos minutos.