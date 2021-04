Reyes Maroto, la confidente internacional de Pedro Sánchez que podría ser la 'tapada' por Madrid

Es una de las grandes apuestas de Pedro Sánchez. La actual ministra de Turismo y Comercio, Reyes Maroto, lleva dos años ocupando las quinielas para ser candidata por Madrid, pero ha sido apartada hasta ahora por grandes fichajes como Pepu Hernández o Ángel Gabilondo. Su paso por el Gobierno le ha granjeado una especial confianza con el presidente, es ella quien le acompaña en la mayoría de los viajes internacionales, como responsable de favorecer los intereses de las empresas españolas en el exterior.

El último de ellos a Angola y Senegal dejó múltiples imágenes de ambos compartiendo confidencias. Fuentes socialistas explican que "Pedro Sánchez confía en ella y tiene una gran opinión" de Maroto, "mujer trabajadora y discreta". Aunque aún "no esta decidido", explican en Moncloa, podría ser una de las apuestas de Sánchez para Madrid, cuyo melón sucesorio se abrirá tras el 4-M y se decidirá tras el 40º Congreso Federal del mes de octubre.

El patrón de Pedro Sánchez

En noviembre de 2013 Pedro Sánchez fue nombrado ponente de la conferencia política del PSOE de la mano de Alfredo Pérez Rubalcaba. Una forma de aupar a los liderazgos emergentes del partido para "hacerles rodar" y demostrar de qué están hechos. Sánchez supo aprovechar su designación en los años venideros aprovechando la animadversión personal entre Rubalcaba y Susana Díaz para erigirse en candidato a las primarias de 2014 que ganó frente al favorito, Eduardo Madina.

Éste es el modelo con el que Pedro Sánchez ha elaborado su patrón de selección de candidatos en los territorios: ofrecerles un puesto como plataforma y testar sus posibilidades y capacidad política. Así eligió a Salvador Illa ministro de Sanidad para iniciar su carrera como candidato del PSC en Cataluña; así nombró a la actual ministra portavoz, María Jesús Montero, con la intención de que aceptara suceder a Susana Díaz, pero sin éxito; y así colocó a Reyes Maroto, entonces desconocida diputada autonómica, como ministra de Industria de su primer gobierno en 2018.

La batalla Maroto-Jalloul

Su carpeta, con el dossier de su incipiente carrera política, llevaba un tiempo ya encima de la mesa del secretario general del PSOE y ello motivó los diversos estudios cualitativos que encargó Ferraz para testar su perfil como candidata, tanto a la Comunidad como al Ayuntamiento, en las elecciones de 2019. Su bajo nivel de conocimiento popular la descartó en ese momento en la carrera por Madrid en favor de fichajes como Pepu Hernández y Ángel Gabilondo. Pero fuentes socialistas explican que la operación no salió bien porque "ganamos las primarias y perdimos las elecciones". Lo que se pretende en este momento es abandonar el golpe de efecto y contar con el potencial de mujeres como Maroto o Hana Jalloul a quien, no en vano, el presidente ha colocado como número dos de la candidatura madrileña a la par que responsable de la ponencia política para el 40º Congreso Federal del PSOE en el mes de octubre.

Un cónclave nacional que abrirá el melón sucesorio en Madrid con el congreso regional del PSOE-M tras unas elecciones del 4-M que no pintan bien para los socialistas. La candidatura de Gabilondo, victoriosa en 2019, pasará previsiblemente a ser segunda fuerza con un porcentaje de voto que sigue a la baja en todas las encuestas. De ahí que los nombramientos de ahora sean mucho más simbólicos. Según las fuentes socialistas consultadas, "no está decidido" pero la decisión sobre quién liderará el PSOE-M, tras haber comunicado José Manuel Franco que no repetirá, pasará por Maroto y Jalloul. La palabra la tendrá Pedro Sánchez, pero dependerá de quien le saque más jugo a su espaldarazo orgánico.