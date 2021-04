Los próximos pasos del separatismo en su 'cacicada' contra Vox en el Parlamento catalán

No hay límites en el separatismo para atentar contra los derechos de la cuarta fuerza política en Cataluña. El estreno de los 11 diputados de Vox en el Parlamento autonómico no está siendo nada fácil para los de Santiago Abascal que antes de que haya echado a andar la nueva legislatura ya han tenido que sufrir ser víctimas de un ‘veto preventivo’ en sus futuras acciones parlamentarias que otorgan libertad absoluta al separatismo para promover nuevas resoluciones rupturistas.

El cordón sanitario liderado por los independentistas y que cuenta con el aval del PSC de Salvador Illa y de la marca de Podemos, ya ha frenado la posibilidad de que puedan estar presentes tanto en la Mesa de la cámara como en las mesas de las comisiones impidiendo, de esta forma, que el partido de Ignacio Garriga en Cataluña, pueda tener acceso tanto al orden del día de estas reuniones como a la información que se debate en las mismas. Como cuarta fuerza en el Parlamento, Vox tendría derecho a presidir hasta 3 comisiones.

Ante este primer intento por mantener a Vox al margen de la actividad de la cámara y que rompe con la cortesía mantenida hasta el momento, la formación ya se ha dirigido a Mesa a través de un escrito de reconsideración, para permitir su asistencia como oyentes y poder controlar las propuestas rupturistas que ERC, Junts o la CUP pueda dirigir a la Mesa. En las dos últimas legislaturas, las formaciones sin asiento en dicho órgano – como el PPC y la CUP - podían asistir a estas reuniones con derecho a voz, aunque no a voto.

Al no haber recibido respuesta a esta petición por parte de la presidenta del Parlamento, fuentes del partido adelantan a Libertad Digital que irán más allá y la próxima semana exigirán a la separatista, Laura Borràs, que se les informe de cuándo se reúne la Mesa, el orden del día y los acuerdos adoptados tras las reuniones del órgano rector. "Es una opacidad absoluta", denuncian fuentes del partido consultadas por Libertad Digital. La formación insiste en que "irán a la ofensiva" y reclamarán conocer todo lo que decide la Mesa ya que, critican, sólo se está informando a la opinión pública través de filtraciones a la prensa en lugar de comunicaciones oficiales, informa Maite Loureiro.

"Desfilando en los juzgados"

El veto a estar presentes en el órgano rector de la Mesa no es el único intento por aislar a Vox que sufrirán sus 11 diputados a lo largo de esta décimo tercera legislatura en Cataluña. En las próximas semanas, ERC, Junts, la CUP y los comunes trataran de impedir la designación autonómica de un senador de Vox pese a que así les corresponde como cuarta fuerza política en Cataluña. Una maniobra con poco recorrido legal, de la que se ha desmarcado el PSC para evitar "hacer un regalo" a Vox ante el Tribunal Constitucional, y que el partido ya ha advertido que se combatirá en los tribunales.

"Si los golpistas acabaron en prisión, los delincuentes prevaricadores acabarán también en la cárcel. Vox tiene derecho a un senador y no tengan ninguna duda de que Vox acudirá a la justicia con los nombres y apellidos de todas aquellas personas presentes en la Mesa o en cualquier organismo que pretendan robar la representación que le toca a los catalanes. Irán desfilando a los juzgados", advirtió este viernes, Garriga en rueda de prensa. Posibles querellas individuales contra los independentistas de las que precisamente huía el abogado de Puigdemont, y diputado de Junts, Jaume Alonso Cuevillas, cuando se abstuvo en la votación de la delegación de voto del fugado Lluís Puig.

Al gallinero

En los próximos días, los grupos de la cámara empezarán a debatir sobre la distribución de los asientos en el hemiciclo y en este punto se espera nueva polémica. Después de haber enviado sus despachos a la buhardilla del Parlamento, los separatistas estarían negociando con el PSC y los comunes enviar a los 11 diputados de la cuarta fuerza en el Parlamento a la última fila, zona conocida como el gallinero, tal y como avanzaba rac1. De esta forma, formaciones como la CUP, con 2 representantes menos en la cámara catalana e incluso a los comunes, con 8 asientos, se sentarían delante de los diputados de Vox. Un reparto que se abordará en los próximos días.

De consumarse este nuevo intento por amordazar a los diputados de Vox en Cataluña, desde el partido advierten de que no descartan recurrirlo por considerarlo "antidemocrático" aunque asumen que el hecho de no tener representación en la Mesa del Parlamento, dificulta que su queja pueda prosperar, informa Maite Loureiro. No es la primera vez que esto ocurre, ya en 2019, el PSOE y Podemos usaron su mayoría en la Mesa del Congreso para imponer el nuevo mapa del hemiciclo y encajonar por aquel entonces a Vox en el 'gallinero'.