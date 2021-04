Las formaciones separatistas junto al apoyo de los comunes han hecho valer su mayoría en la cámara catalana para forzar en la reunión de la Junta de Portavoces celebrada este martes un reparto favorable de los ocho senadores de designación autonómica. Para ello, ERC, Junts, la CUP y los de Podemos han recurrido al conocido como método ‘imperiali'-utilizado solo en países como Italia o Ecuador en procesos electorales muy puntuales- a fin de dejar a Vox fuera del sistema de elección.

Ha sido el grupo de ERC, la portavoz, Marta Vilalta, quien ha promovido este sistema de distribución de escaños dentro de su estrategia para "conseguir aislar" a los de Santiago Abascal de las instituciones. Con dicha fórmula, variante de la ley D'Hont, se beneficia a los partidos mayoritarios a través de una corrección matemática que en el caso catalán, reforzaría a las tres primeras formaciones políticas con un número de escaños similar. De esta forma, el reparto queda de la siguiente manera: tres senadores para el PSC, tres para ERC y dos para Junts.

De haber recurrido a la fórmula de restas mayores, que habitualmente se ha venido utilizando en el Parlamento catalán -excepto en dos legislaturas que se usó la regla D'Hont- la designación habría quedado de esta otra forma: dos senadores para el PSC, dos para ERC, dos para Junts, uno para Vox y otro para la CUP. Pese a haber resultado perjudicados, los radicales han defendido este nuevo sistema de reparto porque, según ha afirmado la diputada Laia Estrada "hemos priorizado impedir la presencia de la extrema derecha en las instituciones".

Desde el partido del fugado Puigdemont, su portavoz en la cámara, Gemma Geis, ha asegurado que no ven coherente que el Parlamento designase un senador autonómico de Vox porque su grupo "defiende eliminar las instituciones catalanas", presumiendo incluso de que gracias a esta maniobra del separatismo, los 11 diputados autonómicos de Vox no van a poder tener voz en la Cámara Alta para defender los intereses de los catalanes.

Vox lo llevará ante el TC

Tal y como ya advirtió la semana pasada el líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, su grupo parlamentario presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional de mantenerse esta decisión y tras agotar todas las vías internas en el Parlamento para tratar de impedirlo. El portavoz de Vox en la cámara, Juan Garriga, ha tachado la decisión de la Junta de Portavoces de imperial estafa y ha defendido que su partido no ha venido a Cataluña a "bailar al antojo de los separatistas sino a plantar cara" y a defender a lo que representan.

Ni un paso atrás. Plantaremos cara. 📺 @JGarrigaDomenec detalla las acciones que vamos a llevar a cabo para obtener el senador que comunistas y separatistas nos quieren arrebatar. 1⃣Reglamento del Parlament. 2⃣Tribunal Constitucional. 3⃣Posible querella criminal.#Los11deVOX pic.twitter.com/bJkhL9seCz — Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña (@VOX_Cataluna) April 20, 2021

En referencia al método ‘imperiali', Garriga ha recordado que "este sistema se aplicó únicamente en Italia en 1956 y en Ecuador en 2004 y no hemos encontrado ningún otro país" que haya recurrido a esta misma fórmula. De esta manera, el grupo parlamentario de Vox insiste en que luchará para conseguir que la cuarta fuerza política en Cataluña pueda obtener el senador que le corresponde tras los resultados del 14 de febrero. Es más, Garriga no ha descartado emprender posibles acciones penales por prevaricación contra todos los miembros de la Mesa de la cámara. En ERC aseguran que la ley no concreta en ningún caso el método que se debe utilizar para el reparto de senadores.