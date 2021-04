Santiago Abascal ha comentado en Es la Mañana de Federico los últimos ataques que su partido está sufrido durante esta campaña electoral en Madrid. El de Vox ha explicado que en el último mitin en el que han recibido pedradas, este miércoles en Navalcarnero, "se trataba de un lugar donde Vox ganó las elecciones y volvió a ocurrir lo mismo" que en Vallecas, es decir, que cae por su propio peso el argumento de que el partido va a determinados lugares a "provocar".

Abascal ha calificado a los que les agreden como "una banda de criminales" y ha señalado que están "incitados por ministras, amparados por Marlaska y justificados por Sánchez". Ha contado que "en Navalcarnero estábamos 1.000 personas a las que 20 energúmenos tiraban piedras". Además ha destacado que "lo estaban haciendo a cinco metros con la Guardia Civil en medio sin que interviniera por lo que tuve que parar el mitin".

"Es indignante lo que está pasando con Vox"

El de Vox ha recordado que el líder del PCE, Enrique Santiago, "llegó a decir que Vox había ido a Vallecas a lanzar ladrillos a la gente e insultar a los vecinos" y ha admitido que lo ocurrido en Navalcarnero "fue particularmente desagradable" y tuvo que "dirigirme a la Guardia Civil para decirles que se estaba cometiendo un delito".

Además, ha contado que le afectó muy especialmente lo ocurrido a "una niña a que le dieron un huevo en la cabeza, que eso ya duele" y que cuando se acercó a saludarla "estaba impactadísima".

Abascal ha recalcado que "es indignante lo que está pasando con Vox" y que estos problema los han sufrido "en muchos sitios" porque "la izquierda necesita de la violencia para mantenerse en el poder y la ejerce".

Así, el presidente de Vox ha recalcado que no si van a tener que hacer algo, aunque ha reconocido que no sabe si será "un servicio de orden, avanzar pacíficamente con los brazos caídos contra los que nos tiran piedras y que lo hagan los más jóvenes y aguerridos… no sé que podemos hacer para protegernos cuando somos agredidos, y no lo digo por mi sino por la gente que va a los actos".

