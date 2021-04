Se generalizan las bromas sobre unas amenazas de muerte cada vez menos creíbles

Las redes sociales están mostrando lo que muchos piensan de verdad sobre las supuestas amenazas que han recibido Pablo Iglesias, Fernando Grande-Marlaska, la ministra Reyes Maroto o la directora de la Guardia Civil.

Unas amenazas que han perdido la mayor parte de su credibilidad por el relato lleno de problemas y contradicciones tanto de Interior como de Correos; o después de la evidencia de que la primera persona identificada como autor de las amenazas es un enfermo de esquizofrenia que, encima, puso su remite real en la carta en la que mandaba la navaja manchada "aparentemente" de sangre.

Con su habitual rapidez y considerables dosis de ingenio las redes sociales se han llenado de memes y bromas con divertidos chistes sobre el asunto. Algunas hacían referencia a objetos que el público percibe como particularmente amenazantes para los miembros de Podemos, por ejemplo el sobre con una botella de jabón Sanex que se ha difundido por programas de mensajería y que pueden ver junto a estas líneas.

Otros hacían referencia a políticos concretos y a lo que podrían recibir que les asustase, entre ellos un libro de física cuántica que podría provocar terrores nocturnos a Adriana Lastra.

Algunos tuiteros, quizá más realistas, proponían objetivos de aprendizaje algo más accesibles para la portavoz del PSOE, cosa que la deja en "riesgo de aprender". Si eso no es una amenaza…

Particularmente crueles han sido los tuiteros con uno de los miembros menos ocupados del Consejo de Ministros, el titular de la cartera de Universidades Manuel Castells, al que la carta más amenazante le prometía… un despertador.

También ha habido usuarios que han ironizado sobre la desmedida e impostada reacción de Yolanda Díaz cuando se ha enterado, casualmente en un plató de La Sexta, de la carta con navaja recibida por Reyes Maroto.

Algunos recordaban que, como prácticamente todo, esto ya se había visto en los Simpson.

Pero quizá aún mejor sea la broma de los que relacionaban el gesto con una de las mayores y más desagradables sorpresas de la historia del cine.

and the Oscar goes to....

@Yolanda_Diaz ...Por.......

No se podía saber y al final se supo

Felicitaciones pic.twitter.com/HU6XCWv7Pd