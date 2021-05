ERC se harta de JxCat y anuncia que gobernará en solitario

El aspirante a presidente de la Generalidad de ERC, Pere Aragonès, ha anunciado esta mañana que gobernará en solitario porque "el país no puede esperar más". "Asumimos la responsabilidad de emprender la legislatura con un gobierno en solitario, aceptando la oferta de JxCat", ha manifestado en alusión a unas declaraciones del secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, en las que prometía dar su apoyo parlamentario si ERC se decidía por esa fórmula.

"Gobernaremos en minoría pero con las puertas abiertas a la mayoría parlamentaria independentista", ha dicho Aragonès, que pretende seguir negociando con JxCat pero ya sin la presión de una repetición electoral. ERC ha perdido la paciencia con la formación de Carles Puigdemont, a la que acusa de no haber querido avanzar. "No hay predisposición para superar las cuestiones que desde el primer encallan el acuerdo", ha reprochado Aragonès en una comparecencia tras la ejecutiva de su partido.

Aragonès también ha deslizado que el viernes trató de ponerse en contacto con Jordi Sànchez sin conseguirlo y que la respuesta que han recibido este sábado de JxCat "nos devuelve al punto de partida". El vicepresidente la Generalidad en funciones ha reiterado que no aceptará tutelas. Se refería al papel del Consell per la República de Puigdemont, organismo que según ERC pretende erigirse en el puente de mando de la política catalana. "La Generalidad es soberana", ha afirmado Aragonès.

Pleno de investidura cuanto antes

Visiblemente molesto, el dirigente republicano ha subrayado que han pasado 83 días desde la celebración de las elecciones, que faltan 16 para que acabe el plazo para formar Govern y que ya son 222 días de gobierno en funciones. Según Aragonès, la repetición de las elecciones podrían en riesgo la mayoría nacionalista del 52% de los votos.

Aragonès ha anunciado esta mañana la decisión a Jordi Sànchez y también ha dicho que exigirán a la presidenta del Parlament, la neoconvergente Laura Borràs, que convoque cuanto antes un nuevo pleno de investidura. La estrategia independentista y el papel del Consell per la República han sido los escollos insalvables, según ERC.

Legislatura convulsa

El presidenciable republicano no expresó ninguna duda sobre el papel de JxCat, ya que apuntó que la idea de que ERC gobernase en solitario fue puesta sobre la mesa por primera vez por el partido de Puigdemont. Además, ha asegurado que el anuncio no forma parte de una táctica negociadora. "No podemos alargar los contactos de forma agónica. Por tanto, sigamos hablando pero ya con un gobierno constituido", ha insistido.

Aragonès no se plantea que JxCat evite darle su apoyo a la investidura y a la acción de gobierno. "Damos por hecho que JxCat cumplirá sus compromisos, nosotros somos gente de palabra y creemos que en JxCat también son gente de palabra". El anuncio, no obstante, prefigura una legislatura corta y convulsa.