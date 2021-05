Esperanza Aguirre ha analizado en Es la Mañana de Federico la situación actual del PP y el resultado electoral de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones del pasado 4 de mayo. La expresidenta de Madrid ha empezado por calificar de "maravillosa" la victoria y sobre todo "la decisión de Isabel de convocar el 11 de marzo".

Aguirre ha defendido la estrategia de la dirección nacional del PP de buscar los votos de Ciudadanos como correcta, pero ha señalado que "las tácticas" no fueron acertadas, especialmente "los ataques personales". Además, ha resaltado que "Ayuso ha captado hasta voto del PSOE dando batallas ideológicas todos los días".

La popular ha asegurado que llegaba a esRadio "decidida a defender a Casado" y ha recordado que fue el presidente del PP el que eligió a la hoy presidenta de la CAM: "¿Quién puso a Ayuso? Casado", ha dicho.

Aguirre ha explicado que habla de su partido con total libertad: "No tengo pavor al partido porque no aspiro a ningún cargo, pero defiendo a Casado", con el que ha dicho que mantuvo "una entrevista en septiembre y él me dijo que Cayetana había sido desleal", aunque ha afirmado desconocer en qué consistió dicha deslealtad.

Cómo vivió el día de las elecciones

Aguirre ha contado cómo estuvo especialmente pendiente ese día de dos puntos importantes: Fuenlabrada y el distrito de Malasaña, donde ella vota. "Fuenlabrada es la única gran ciudad del sur en la que nunca hemos conseguido el gobierno municipal", recordaba mientras que de su distrito señalaba que "antes en el distrito centro siempre ganaba el PP, pero ahora gana Podemos", y añadía que, "se ve que ha venido mucho podemita a vivir a mi barrio".

Y cuando avanzó el recuento, pese a que las primeras papeletas parecían avanzar una victoria de la izquierda, finalmente se impuso Ayuso. "Cuando vi los resultados en mi colegio electoral intuí los resultados", dijo.

¿Qué le pasó a Gabilondo?

Sobre el error cometido por el PSOE para terminar sorpassado por Más Madrid, Aguirre dice que el problema es que "no se esperaba". "Creo que Gabilondo es un señor que empezó la campaña y el debate diciendo lo que pensaba" pero que a la mitad, le dijeron lo que tenía que decir y terminó conminando a Iglesias: "diciéndole que les quedaban 12 días para ganar las elecciones".

Además, la estrategia de Ayuso enfrentándose a Iglesias, cambiando su lema de Socialismo o libertad a Comunismo o libertad fue letal para Gabilondo, decía Aguirre, porque "lo que no se evalúa, se devalúa" y fue lo que le sucedió a Gabilondo.

En cualquier caso, no ha querido la expresidenta de la Comunidad de Madrid, recordar que España no sólo le debe a Ayuso sacar a Iglesias del Gobierno, sino sacarlo de la política.

El PP, Casado, Teodoro y Vox

En su libro, Sin Complejos (La Esfera de los Libros), Aguirre analiza el viraje del PP y de Casado, muy evidente con la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo como jefa del grupo parlamentario del PP en el Congreso y la moción de censura de Santiago Abascal, que Aguirre considera que fue una "puñalada de pícaro", porque, según dice, "eso debería haberse hablado antes de presentarla".

Sobre la moción de censura de Vox, Aguirre ha recordado que ella era partidaria de la abstención, porque el voto en contra enviaba al electorado el mensaje de que el gobierno de Sánchez no tiene nada censurable, y la abstención permitía pronunciarte en contra del voto a un candidato. Según dice Aguirre, "no recuerdo si lo leí o se lo escuché a Alejo Vidal Quadras, pero lo que había que haber hecho es una moción de censura sin candidato, solamente para censurar la acción de Gobierno".

En cualquier caso, ha confesado que "son más las cosas que nos unen, y más importantes, que las que nos separan con Vox".

Sobre la estrategia para recuperar el poder a nivel nacional, Aguirre ha hecho énfasis en que "es un error creer que con 30 escaños más que el PSOE vamos a Gobernar". Después de decir que el PSOE que lidera Sánchez nada tiene que ver con el de Felipe González, "a quien no se le habría ocurrido gobernar con los Comunistas, y precisamente por eso gobernó Aznar", ha recodado que el PP, si no obtiene 176 escaños, no gobernará, porque "el PSOE tiene un bonus de 35 o 40 escaños que le dan los separatistas, los bildutarras, compromís y el teruel alpiste y con ese bonus que tienen, no van a encontrar nunca un presidente que, como Sánchez, haga todos los ataques a la nación española", con lo que el escenario es imposible para la derecha si no rebasa ese nivel de escaños.

¿Cómo conseguir esos 176 escaños? Para Aguirre la cosa es sencilla: "hay que dar la batalla cultural, y si no la damos nunca podremos obtener esa victoria absoluta". Y ahí reside la clave de Ayuso, "que ha dado todas las batallas culturales" y ha obligado a Iglesias a decir públicamente que él entre "comunismo o libertad", que fue el acertado lema de Ayuso, "él elegía comunismo". En este sentido, también ha aprovechado para critircar a los medios de comunicación que están "colaborando en el blanqueamiento del comunismo".

No sólo se trata de "gestión", que era la estrategia de Rajoy, quien renunció a dar ninguna batalla y pensó que con la gestión sería suficiente: "Claro que gestionamos mejor, pero lo que hay que decir es que hemos venido a aplicar nuestros principios y nuestros valores y Casado tiene principios y valores que fue lo que nos dijo en el congreso en el que le votamos". Pero después de lo de Cayetana y Vox pareciera que Casado ha seguido el mismo camino de los que esperan heredar sin combatir, le reprochaba Jiménez Losantos.

Sin querer separarse del apoyo a Casado, Aguirre decía que "esa estrategia de querer captar los votos de Ciudadanos -que se siguió en Cataluña- fue una táctica equivocada, y el error fue no dar las batallas. Con el mismo objetivo, Ayuso ha dado todas las batallas" con el resultado que ha obtenido, con lo que "esos, y me refiero a los teodoritos, se van a convencer".

¿Qué consejo le daría a Ayuso?

En el turno de los oyentes, Aguirre decía que su único consejo a Ayuso es que "sea ella misma porque es natural y expontánea. Usa el lenguaje de la calle y tiene el mejor oído para escucahr lo que la calle dice, piensa y siente e interpretarlo, siempre dentro de sus principios y valores. No la oiremos blanquear el comunismo, ni tomar medidas contra Madrid como las que ha tomado Sánchez." Sin embargo, cree que todavía no es el momento de Ayuso para más cosas que no sea la Comunidad de Madrid: "Isabel se presentará -dentro de dos años- a la Comunida dde Madrid. Estoy segura. Madrid lo necesita y España lo necesita".

La gestión de Ayuso es "la aplicación de los principios liberales a los gobiernos den los que estamos". Aguirre estaba convencida de que "después de Ayuso, otros gobiernos del PP aplicarán estos principios liberales. Andalucía va por el mismo camino".