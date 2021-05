Guerra separatista: "¡Junqueras, traidor, púdrete en la prisión!"

"¡Junqueras, traidor, púdrete en la prisión!" fue uno de los gritos que se escuchó este lunes frente a la sede de ERC en Barcelona. Dos centenares de individuos se concentraron frente a las instalaciones del partido separatista para protestar. Pero no se trataba de una manifestación "unionista" como podría sugerir el "eslogan". Los que gritaban también invocaban a Puigdemont, aunque no para desearle la cárcel como a Junqueras, sino para reafirmar su fidelidad al prófugo. "¡Puigdemont, nuestro presidente!", proclamaban.

Simpatitzants de Junts assetgen la seu d’ERC cridant "Junqueras, traidor, podreix-te a la presó" pic.twitter.com/qcrmuz9sww — Actualitat Catalana (@CatActualitat) May 10, 2021

La ruptura unilateral de las negociaciones para formar Govern por parte de ERC ha propiciado que Junts per Catalunya (JxCat) active todos sus resortes y extensiones a fin de presionar a los republicanos. La manifestación ante la sede es un aviso. La siniestra presencia del exterrorista Fredi Bentanachs dando voces contra Junqueras daba cuenta de lo caldeado del ambiente en contra de ERC.

También es un aviso el comunicado del Consell per la República en el que se niega que el organismo dirigido por Carles Puigdemont pretenda tutelar la acción de gobierno de Pere Aragonès. Lluís Llach, uno de los miembros del citado Consell, afirma sentirse escandalizado con las acusaciones de Aragonès. "El Consell no tiene nada que ver con las discusiones de los partidos, nosotros somos una institución distinta y que no juega a la política autonomista, nuestra función es guardar el espíritu del 1-O".

En la nota, los miembros del Consell afirman que "siempre hemos pretendido formar parte de la solución que resuelva la evidente falta de estrategia unitaria que, consideramos, dificulta luchar contra la represión y contra la verdadera tutela sobre las instituciones autonómicas que ejerce el Estado".

Pilar Rahola, otra de los referentes del proceso separatista, se ha mostrado absolutamente indignada con ERC. En una especie de sermón contra el partido de Junqueras en su canal de Youtube, la colaboradora de TV3 y La Vanguardia afirmaba a voz en grito: "¿Qué estáis haciendo aquí? Enemistados, enfrentados, metiéndoos el dedo en el ojo los unos a los otros. ¡Terrorífico! Nos merecemos lo que nos pase. (...) Ultimatos, ofensas, torpedeando el Consell per la República, que es fundamental! ¡Basta de hacer el primo! "No hay derecho. Por el pueblo que se dejó la piel el 1 de octubre. ¡Haced el jodido favor de buscar un acuerdo! Al final conseguiréis que sea presidente Illa. Poca broma".

Mensaje de JxCat

Además y según informa El Nacional, JxCat ha enviado un mensaje a todos sus militantes en el que les informa de que no facilitar la constitución de un gobierno no independentista y que la decisión sobre la investidura la tomarán en última instancia las bases del partido. En el mensaje se afirma también que JxCat insistirá en buscar un acuerdo de gobierno con ERC, aunque "no podemos entender que ERC dé más de 480 días de margen al gobierno del PSOE sin obtener ningún resultado bueno para Cataluña y sólo 80 días a Junts para negociar un gobierno fuerte que dé respuesta al mandato de las urnas".

Encuestas

De momento, ERC se mantiene firme y negocia con los comunes, la versión catalana de Podemos, el apoyo de sus diputados para la investidura y para gobernar en solitario. Sin embargo, ese apoyo no es suficiente, razón por la que en la política catalana sólo hay dos vías posibles: la repetición de las elecciones o un nuevo giro de guion que conduzca a un acuerdo in extremis entre ERC y JxCat. La repetición electoral, según ERC, les beneficia. Dicen poseer encuestas que les otorgan el primer puesto. En JxCat dicen que no quieren elecciones, pero recuerdan que con los votos del PDeCAT ellos habrían ganado los pasados comicios. Cuentan con que, en una repetición, la formación de Mas daría un paso atrás y no se presentaría. Los socialistas catalanes, por su parte, se niegan de momento a propiciar la investidura de sus socios en Madrid.