Rocío Monasterio ha sido entrevistada en Es la Mañana de Federico de esRadio analizando la situación política tras el resultado de las elecciones en Madrid y el final del estado de alarma.

La de Vox he explicado que en su partido sí hay satisfacción por los resultados electorales, pero "nosotros somos muy austeros en las celebraciones", aunque eso no debe confundirse con insatisfacción, ya que "estamos contentísimos, en Madrid sacar a la izquierda es maravilloso".

Al hilo de la convocatoria en Madrid, Monasterio ha asegurado que también en Andalucía "hay que convocar elecciones ya" e incluso ha reclamado que se haga lo propio en España ya que, "no se puede dejar a Sánchez" en el Gobierno "porque va a arruinar a España". En este sentido, ha recalcado que "no vale con sacar a Pablo Iglesias, el problema es Sánchez".

Sobre la denuncia de la Fiscalía

Monasterio ha explicado su versión sobre la denuncia que la Fiscalía de Madrid ha planteado en su contra. Para empezar ha recordado "lo que dijo Pedro Sánchez de la Fiscalía" y ha denunciado que está al servicio del Gobierno y que la denuncia "es una operación para amedrentar en momentos que creen que les conviene".

Además ha explicado que "es la misma denuncia que archivó el Colegio de Arquitectos y por la que El País ha sido condenado en dos ocasiones" y ha llamado la atención sobre lo absurdo del caso: "¿Para qué voy a falsificar una cosa de un aparejador si yo soy arquitecto superior?".

"Yo tenía una sociedad con 11 empleados —ha insistido Monasterio—, todos técnicos en lo suyo y cada uno firmaba sus proyectos, de ahí creo que viene la confusión de la Fiscalía que confunde una empresa llamada Rocío Monasterio y Asociados con una persona".

"¿Ahora suplicamos a Sánchez un estado de alarma?"

Monasterio se ha mostrado visiblemente molesta con los ruegos que desde las comunidades autónomas y los partidos se hacen ahora a Sánchez por el fin del estado de alarma. Decía Monasterio que "si hemos defendido la libertad y la ausencia de restricciones durante la campaña, ahora no podemos cambiar de criterio y pedir a Sánchez que nos encierre". Recordaba la líder de Vox en Madrid que "he escuchado a Casado suplicando a Sánchez que nos encierre otra vez a todos".

"No estamos en febrero, ya sabemos todos cómo nos podemos proteger del virus", decía Monasterio quien apelaba a la responsabilidad y no a las prohibiciones para luchar contra la pandemia y por eso no entendía "qué es esto de escuchar ahora al PP pidiendo que nos encierren. ¿Por qué estamos suplicando ahora un estado de alarma a Sánchez". Para Monasterio la clave es sencilla: "Libertad, reactivar la economía y que la gente pueda ganarse el pan".

Su apuesta, sencilla: "Elimine usted todas las restricciones y si necesita confinamientos puntuales tiene usted la ley del 86 que ya se empleó en Igualada y en el Hotel de Tenerife. Con esa ley puedes funcionar perfectamente sin atacar las libertades de los que no están contagiados".

Para Monasterio es intolerable que en España en momentos en los que la incidencia ha bajado de 200 "nos han tenido encerrados, vulnerando nuestras libertades con un estado de alarma ilegal".

Monasterio ha insistido también en que "yo no miro a Ayuso, yo miro a los que tengo enfrente. Lo que no sé es si Casado tiene claro esto". Para la líder de Vox en Madrid "lo que tenemos claro es que el problema es la izquierda que tenemos y que son todos lo mismo, unos más pasados por la peluquería que otros, pero todos son lo mismo".

Formación de Gobierno

En su entrevista en esRadio, Rocío Monasterio ha recordado que, como ya avanzó Santiago Abascal, presidente de su formación, Vox votará la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la comunidad "a cambio de nada", pero ahora, decía, "es Isabel Díaz Ayuso la que tiene que decidir si es generosa con Vox o no" porque, recordaba, "la realidad es que no tiene 69 escaños, sino 65 y la realidad es que depende de Vox".

A partir de aquí, Rocío Monasterio no ha querido dar demasiadas pistas, quiere que sea la presidenta de la Comunidad de Madrid quien decida si ofrece un sitio a Vox en el Gobierno autonómico: "Estamos esperando a ver en qué posición se van a poner también respecto a Génova", en un claro desafío a Ayuso a plantar cara a la estrategia de Casado de oposición al partido de Abascal que tomó desde la moción de censura de Abascal contra Pedro Sánchez.

Jiménez Losantos preguntaba si estaba dispuesta a que Vox ocupara algún lugar técnico dentro del gobierno autonómico. Aquí es donde Monasterio dejaba algunas pistas algo más claras: "Nosotros lo que tenemos es un ideario político claro. Claro que tenemos muy buenos cuadros técnicos, pero nuestro fuerte es que defendemos unas ideas y las defendemos ante todos sin ningún miedo y no hemos variado en esas ideas".

Insistía Monasterio que "la política no es gestión, tienes que tener cuadros que gestionen, claro, pero eso se da por sentado. Lo que tienes que venir es a defender ideas. Y lo que tienes enfrente son las ideas de izquierda". Y en este sentido, se quejaba Monasterio, lo que ha sucedido en España con el Gobierno de Rajoy es que se limitó a la gestión y no a defender ideas y terminó gestionando las ideas que le imponía la izquierda: "Cuando dejas que lo que tienes enfrente te imponga las ideas al final la izquierda te pone las ideas y la derecha gestiona esas ideas", lamentaba.

Mónica García

Sobre la izquierda y sus oponentes políticos, Monasterio ha dicho conocer ya "a la izquierda caviar que te habla desde las azoteas" como Mónica García, la líder de Más Madrid que ha sorpassado al PSOE en las últimas elecciones. De la portavoz del partido de Errejón ha recordado que vive en el barrio de Salamanca de Madrid y que votó por correo para evitar la foto votando en su colegio electoral. "Luego acompañó a su padre a la urna" que vota en otro barrio.

Además, ha dicho que García esquía en Navacerrada pero que no se la ha visto por las pistas de esquí protestando por la situación y defendiendo que no se cerraran los negocios. "En Vox sí que estuvimos en Navacerrada defendiendo a los empresarios" y hosteleros de la zona para que no cerrara Navacerrada. Pero allí Mónica García no estuvo.