Barones críticos alzan la voz contra los indultos de Sánchez: "Conmigo que no cuenten"

La crítica abierta es minoritaria, pero no la discrepancia soterrada y silente. La mayoría del PSOE calla ante una decisión de indultar a los presos del 1-O que muchos no comparten, incluso en Moncloa, donde apelan a la lealtad y al espíritu democrático para cerrar filas cuando la discusión da paso a la decisión del presidente, Pedro Sánchez. Con mayor o menor temor, estos miembros del Gobierno y el partido asumen con resignación que "es lo que toca" y confían en que la tormenta escampe tras el verano: "aguantaremos".

Sin embargo, los temores a que una decisión como ésta suponga un coste para el PSOE mayor del esperado, han hecho aflorar las críticas de los dirigentes presentes y pretéritos del socialismo y un lugar prominente lo ocupa el antaño talismán socialista, Felipe González. El expresidente del Gobierno fue primero en abrir fuego este miércoles en el programa El Hormiguero de Antena 3 y fue meridiano al respecto: "En estas condiciones yo no haría el indulto" dado que la Constitución no admite que alguien rompa unilateralmente las reglas del juego".

Sus palabras han sacado del mutismo inicial a algunos barones territoriales del PSOE como el presidente manchego, Emiliano García-Page, para quien conceder los indultos sería "más que una medida de gracia, una desgracia" y "uno de los mayores errores de la democracia". Page dejó claro su temor a que esto suponga "una condena" para la organización que sustenta esta decisión y confió en que aún se pueda dar marcha atrás por parte de Pedro Sánchez.

"Lamentablemente para mí, está tomando cuerpo esta hipótesis de los indultos. Yo, desde lo más profundo de mis sentimientos, deseo de todo corazón, desde mis más profundas convicciones constitucionales de ciudadano español, y desde mis convicciones socialistas, deseo que no se tome esa decisión".

Page alabó este jueves el auto del Supremo, a diferencia de los argumentos que emplean el Ejecutivo contra el Alto Tribunal, y defendió que "hay muchísimas razones, argumentos jurídicos constitucionales, pero también políticos, para pensar que la concesión de estos indultos sea uno de los grandes errores de la democracia. El razonamiento del Tribunal Supremo está muy puesto en razón, incluso me parece moderado... Y menos aún que el perfil político resulte de una transacción. En ningún caso puede significar una cesión porque es lo contrario de una medida de gracia que a mí no me da ninguna gracia".

A sus palabras se le sumó el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, quien este miércoles se limitó a publicar un tuit considerando "evidente que no debe ser indultado quien no quiere serlo". Pero navegaba entre dos aguas al pedir también "resolver los modelos de convivencia en España". Hoy, sin entrar en el fondo, añade: "Barcelona le coge de nuevo el relevo a Madrid. Y aquí todo el mundo habla de los problemas de Madrid y de Barcelona, y de Barcelona y de Madrid... ¿Y los demás qué? ¿De nuestros problemas quién habla? Por tanto conmigo que no cuenten".

Discrepancias más y menos contundentes pero minoritarias en la dirección socialista de la cual forma parte Vara, el único de la Ejecutivo que ha alzado la voz contra los indultos. La mayoría callan, con la esperanza de que la tormenta escampe y que el PSOE no sufra un coste por su intercambio de cromos con Esquerra. Entre las silentes, Susana Díaz, inmersa en las primarias andaluzas, todavía no se ha pronunciado al respecto.