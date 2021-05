Sánchez considera "absolutamente inaceptable" que Marruecos asuma "el asalto a nuestra frontera"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a dar un golpe en la mesa minutos después de conocer el durísimo comunicado de Marruecos dando por rotas las relaciones con España. "Lo rechazo, es absolutamente inaceptable", ha dicho el jefe del Ejecutivo en rueda de prensa en Alcalá de Henares donde se celebra la cumbre hispano-polaca.

A preguntas de la prensa española sobre el reciente comunicado del Ministerio de Exteriores marroquí en el que admite que la crisis migratoria se debe al conflicto con España por el Sáhara, el jefe del Ejecutivo español fue parco en palabras pero contundente: "Es absolutamente inaceptable" en tanto en cuanto "admite haber utilizado la crisis migratoria por una desavenencia internacional con España. Lo rechazo".

El presidente comenzó diciendo que "España concibe su relación con Marruecos desde un punto de vista estratégico" pero con la advertencia velada que "Marruecos no puede olvidar que no tiene ni mejor ni mayor aliado en la UE que España. Para muchas de sus demandas dentro de la UE España es un interlocutor imprescindible".

Pero después del algodón, la aguja: "Ahora bien, si lo que se está diciendo por parte del ministro de Asuntos Exteriores marroquí es que ha utilizado la migración, es decir, el asalto a las fronteras españolas de más de 10.000 marroquíes en 48 horas, a mí me parece absolutamente inaceptable y, por tanto, rechazo esa declaración. No es admisible que diga que se atacan las fronteras para que entren 10.000 inmigrantes por desavenencias en política exterior".

Y añadió que la crisis con Marruecos se debería abordar desde "una actitud constructiva de Marruecos pero la vecindad se tiene que cimentar sobre el respeto y la confianza. Y el respeto y la confianza no se construyen cuando se está diciendo que por una desavenencia en política exterior no se respetan las fronteras y se permite la entrada masiva de inmigrantes en una ciudad española. A mi juicio eso no es aceptable y, por tanto, lo rechazo".