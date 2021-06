Las maniobras de Redondo para sustituir a Ábalos y hacerse con el control de Ferraz

Los rumores comenzaron hace ya más de nueve meses, en tiempos de vino y rosas para Iván Redondo. El factótum de Pedro Sánchez "quiere cargarse a Ábalos" -su alter ego en el partido-, se escuchaba sotto voce en los círculos socialistas. Los rumores sobre la sustitución del actual secretario de Organización del PSOE y puntal de Pedro Sánchez a nivel orgánico eran crecientes tras el ‘Delcygate’ y su posterior caída en desgracia, ya que tras "comerse el marrón" venezolano, fue apartado de las ruedas de prensa de los lunes en Ferraz "para protegerle".

Eran tiempos difíciles para el ‘señor Lobo’ de Pedro Sánchez, tras haberle dejado Moncloa "a los pies de los caballos", según Ferraz. En el clímax de la crisis, los socialistas se quejaban de que la secretaría de Comunicación de Miguel Ángel Oliver, dependiente de Iván Redondo, diera el visto bueno a una entrevista en La Sexta en la que el número tres del partido se quemó a lo bonzo, desangrándose en ‘prime time’. El enfado en el cuartel general socialista reflejaba un mar de fondo: la intención real de Redondo de debilitar a Ábalos para menoscabar al "corazón" del tridente de poder del PSOE, conformado también por la veterana Carmen Calvo y la novel Adriana Lastra. Sus entornos daban buena cuenta de la ira que se cocía a fuego lento en Ferraz para defender "a uno de los nuestros". Y poco tardó Pedro Sánchez en atender a las encendidas quejas de las féminas socialistas para salir a apuntalar a su prohombre con un ‘sí tocáis a Ábalos, me tocáis a mí’.

La ofensiva se enterró, no sin forzar a Ábalos a reducir por un tiempo sus apariciones públicas e, incluso, sus viajes internacionales. Durante meses el también ministro de Fomento ha pasado sin pena ni gloria, alejado de los focos y entregado a las tareas orgánicas que le encomienda el secretario general, como su visita a Sevilla hace seis meses para preguntarle a Susana Díaz: "A ver, ¿qué es lo que quieres?" a cambio de renunciar a presentarse a las primarias; empresa en la que tuvo poco éxito, pese a ofrecerle hasta un ministerio del Gobierno, porque la negativa de Díaz respondía a raíces profundas: "pelea por lo que considera que es suyo, el PSOE andaluz".

El ascenso de Salazar

Pero a los movimientos en la sombra de Ábalos le sucedían los de Redondo. Sus planes pasaban por colocar a su número dos, el Director Adjunto del Gabinete del Presidente en Moncloa, Paco Salazar, como sustituto de José Luis Ábalos al frente de la Secretaría de Organización del partido. Salazar, también Secretario de Acción Electoral del PSOE es "los ojos y los oídos" de Redondo en Ferraz como miembro de la Ejecutiva, a la cual ni pertenece Redondo ni está invitado a participar dada su enemistad personal con Calvo o Lastra. El freno que ponen Calvo, Lastra y Ábalos al poderoso jefe de gabinete hacen de Ferraz un espacio que "escapa a su control" y, por lo tanto, le obliga a maniobrar para intentar ejercer su influencia.

Éstos esfuerzos de Redondo por aupar a Salazar se escenificaron de forma contundente en la noche electoral catalana el 14 de febrero, cuando se encargó de que la señal televisada del PSC enfocara a ambos cuando Salvador Illa les agradecía el éxito de la victoria electoral. "Lo que quiso fue mandar el mensaje de que Paco es su auténtico número dos", explicaban entonces fuentes de Ferraz, conscientes no obstante entonces de las nulas posibilidades de Salazar por hacerse con la secretaría de Organización. El jefe de gabinete de Moncloa intentó agrandar así una figura que siempre ha sido vista en el partido entre la suspicacia y la indiferencia. Ya por entonces Salazar se movía por los territorios con agenda propia con la intención de tejer redes de afinidad ante su aspiración inequívoca que transmitió a varios cargos del partido.

"Operación sándwich"

Un sentir muy generalizado en el partido en el que se constataron también las aspiraciones crecientes de otro miembro del núcleo duro del PSOE, el número dos de Organización en Ferraz, Santos Cerdán, "perfil técnico" con pocas posibilidades y menos ‘piel’ en los territorios. "Si piensan que pueden cargarse a Ábalos se equivocan, le quiere todo el partido, es nuestro fondo de armario ideológico. Que prueben a tocarle y vean el efecto", advertían en el tuétano de la dirección del PSOE en la cuarta planta de Ferraz. También Moncloa era consciente de la dificultad de derrocarle, lo cual forzó a Redondo a hacer una "operación sándwich", cambiando el organigrama de la Ejecutiva para, sin la salida de Ábalos, vaciar de contenidos sus funciones asumidas por dos nuevos puestos al mismo nivel, ocupados por Paco Salazar y Santos Cerdán.

Redondo, en la diana

Todo cambió con el fracaso de la operación murciana y la debacle electoral en Madrid. El primero varapalo, atribuído a Ábalos pero en en el que el propio Salazar se apuntó el tanto inicial hasta que fracasó la moción de censura. Del "hemos sido nosotros" al "ha sido Ábalos", pasaron las voces gubernamentales. El segundo hito madrileño, autoría incuestionable de Redondo, quien asumió las funciones del Comité Electoral en sustitución precisamente del secretario de Organización, en una errática campaña que le puso en la diana de las críticas del partido. En una jugada recurrente en estas lides, Lastra, Calvo y Ábalos se encargaron de airear la rebelión interna contra Redondo que ellos mismos se encargaron de aplacar alegando que "todos cometemos errores".

No era ése sino el fin último de su ofensiva: acabar con la infalibilidad del todopoderoso gurú de Sánchez en la encarnizada batalla interna que está por venir en los centros de poder del socialismo español. Tras las dudas de los últimos meses, los más cercanos a Pedro Sanchez son conscientes del terremoto que provocará la "operación global" que se avecina en septiembre y octubre con la profunda remodelación del Gobierno y el partido. El epicentro estará en Moncloa, aunque los mayores efectos de la onda expansiva se sentirán en Ferraz, territorio hostil e inaccesible para Ivan Redondo.

¿Ábalos vicepresidente?

De ahí que se especule con la posibilidad de ascender a Abalos a la vicepresidencia primera, en pago a los servicios prestados, y siempre que Calvo permaneciese en Ferraz con mando en plaza, quizás con la presidencia del partido. Algo que podría provocar sorpresas en la secretaría de organización del PSOE y dar chance a los aspirantes apadrinados por Redondo, siempre y cuando Calvo esté dispuesta a dar un paso al lado. Algo ciertamente probable para quienes constatan el estado de salud de la número dos del Ejecutivo, "algo mejor" tras su infección de Covid, pero "consumida" tras haber estado verdaderamente grave.

Muchas piezas en un juego al que el experto ajedrecista de Moncloa asiste con el consejo áulico de no perder la vista del centro del tablero. Pero quien mueve las piezas es el presidente. Y Pedro Sánchez confía en Iván Redondo, pero no sólo en él. Hay otros prohombres que tienen la llave de entrada a Ferraz, 70, y a ellos confía el complejo equilibrio de dos focos de poder que deben estar tensionados y coordinados para que la siguiente cita electoral en Andalucía no repita el esperpento murciano ni el desastre madrileño.