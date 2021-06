El PSC se deshace en elogios hacia Pere Aragonès para justificar los indultos: "No es Torra, es serio"

El ‘sí’ de Oriol Junqueras a los indultos abre una nueva etapa en las relaciones entre la presidencia de la Generalidad en manos de Pere Aragonès y el PSC de Salvador Illa. A la misma hora en la que conocíamos el contenido de la carta en la que el líder de ERC marcaba el nuevo posicionamiento de su partido respecto a esta medida de gracia, el recién nombrado líder de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, solicitaba a Pere Aragonès, también a través de una misiva, una reunión de trabajo para afrontar juntos los "retos a los que debe hacer frente Cataluña a corto y medio plazo".

En la carta, Illa defiende que "es de vital importancia abrir un proceso de diálogo con Cataluña para escribir una nueva página de concordia, de respecto y de encuentro que facilite llegar a amplios consensos por el bien de la ciudadanía". El pasado viernes, fue Illa quien en una entrevista en TVE pedía un "un acto de coraje" a los golpistas y reconocer "que no se hicieron las cosas bien", este lunes, Junqueras, por primera vez, habla de que "debemos ser conscientes de que nuestra respuesta tampoco fue entendida como plenamente legítima por una parte importante de la sociedad".

"Autoenmienda y autocrítica", dice el PSC

Las declaraciones del condenado Junqueras han sido valoradas desde el Parlamento catalán por la viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, que ha dicho haber visto en las palabras del líder de ERC "autoenmienda y autocrítica". En primer lugar, según Granados, el preso está cuestionando el programa con el que su propio partido se presentó a las elecciones del 14 de febrero donde prometía que "ésta sería la legislatura de culminación de la independencia" al señalar en este lunes que "las estrategias se deben adaptar a las circunstancias".

La dirigente del PSC también ha señalado como positivo que Junqueras descarte la vía unilateral como un camino no deseable. Una interpretación ésta última que, sin embargo, no hacen en las filas de ERC donde la portavoz, Marta Vilalta, ha vuelto a dejar claro que no renunciarán a ninguna vía. Sobre los indultos, desde el PSC han insistido en que "cualquier ejercicio que contribuya a normalizar la situación, es positivo".

Aragonès "es pragmático"

A la espera ahora de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente catalán, Pere Aragonès, cierren una agenda para su primer encuentro en el Palacio de la Moncloa a finales del mes de junio, desde el PSC no han perdido la oportunidad para deshacerse en elogios hacia el sucesor de Junqueras. La portavoz parlamentaria, Alicia Romero, ha asegurado este lunes que Aragonès y Sánchez tienen una relación cordial y que tiene la sensación de que ahora empezará una etapa de distensión en la que habrá más diálogo entre la Generalidad y Moncloa.

"Pere Aragonès claramente no es Torra. Es una persona pragmática, seria y aplicada. Creo que todos constatamos que la unilateralidad fue un fracaso, todo lo que pasó causó mucho dolor y la sensación que tenemos, por sus declaraciones, es que quiere hacer avanzar el país", ha dicho en una entrevista en radio 4 donde ha dicho estar convencida de que la intención del dirigente de ERC es la de conservar la buena relación entre los socios en el Congreso de los Diputados así como trabajar para mejorar aspectos como el autogobierno y el sistema de financiación. Un aspecto, éste último, que el propio Aragonès ha reclamado desde que tomó posesión de su cargo.