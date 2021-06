Sánchez ultima el trámite para conceder los indultos en 15 días: "Ha llegado el momento"

La decisión de los indultos ya tiene fecha y así se la ha comunicado el presidente a algunos de sus colaboradores cercanos. Una concesión parcial de la medida de gracia a los 12 condenados por el 1-O que podría ser aprobada por el Consejo de Ministros en quince días, segun fuentes gubernamentales, antes de lo previsto a finales del mes de junio, como avanzó Libertad Digital, y con la intención de "no esconder la decisión en el verano".

Las fuentes del Ejecutivo consultadas por este diario apuntan a que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, está ultimando la argumentación jurídica de la decisión para el informe que elevará de forma inminente al Consejo de Ministros. Un trabajo minucioso que se ha hecho con "todas las cautelas" en Justicia junto a presidencia del Gobierno y la Abogacía del Estado, para evitar un nuevo varapalo judicial por parte del Tribunal Supremo, una vez tenga que resolver sobre los recursos anunciados por el PP y Vox.

Sánchez: "Ha llegado el momento"

El Gobierno está dispuesto a jugar la carta de la "valentía y generosidad" y pretende asumir la decisión sin necesidad de camuflarla a ojos de la ciudadanía en el inicio de las vacaciones veraniegas. Un escenario al que parecía apuntar el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, en la cadena SER al anunciar que "no tardará mucho". Pocas horas después desde Barcelona, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solemnizaba su voluntad de forma velada pero deslizando la inminencia de la decisión:

"Hemos vivido demasiado tiempo encerrado en dilemas estériles, en posiciones estrechas en callejones sin salidas, no podemos seguir así... Ha llegado el momento de dar pasos que nos permitan de una vez por todas avanzar y hacerlo con decisión, con serenidad y con un enorme sentido de justicia. Buscando en todo momento el beneficio, la tranquilidad, la paz, la convivencia del conjunto de la ciudadanía por encima de la pequeñez de los intereses partidistas o de los cálculos electorales".

Palabras del presidente Sánchez en un acto de la patronal catalana Foment del Trebal ante la presencia del presidente catalán, Pere Aragonés, a quien también dirigió su mirada al pedir "valentía" y hacer "un llamamiento también a los políticos" porque "no habrá mayor beneficio para la ciudadanía española y la ciudadanía catalana que dejar atrás un escenario de crisis, de conflicto, de enfrentamiento que tantos años después solo han traído un triste balance de dolor de pobreza y estancamiento".

"Pido a todas y todos que tengamos valentía y sentido de la ejemplaridad a cada hombre y mujer de nuestra sociedad en Cataluña y en España, sea cual sea su oficio y condición, viva donde viva, crea lo que crea y vote lo que vote, porque no van a ser las posturas maximalistas las que nos permitan recobrar la convivencia fortaleza perdida, que tanto necesitamos en este contexto decisivo para impulsar de nuevo la creación y el crecimiento económico, nos jugamos al futuro no solamente los estados cuando presente la jugamos el futuro y futuro dentro de la mano no me cabe duda del reencuentro".

Moncloa aplaude a Junqueras

Nada más concluir su discurso, el presidente Sánchez bajó del escenario en dirección al presidente catalán, Pere Aragonés, y ambos se intercambiaron sendas palmadas en la espalda en un gesto de complicidad. El Gobierno pone en valor su presencia "por primera vez en mucho tiempo de un presidente catalán y un presidente del Gobierno de España en un acto de este tipo en favor de la concordia". Creen que es fruto de la mano tendida del Ejecutivo, de la ‘agenda del reencuentro’ de Pedro Sánchez que "está dando sus frutos". Y enmarcan entre sus logros la carta remitida este lunes por el líder de ERC, Oriol Junqueras, rechazando -según el Gobierno-, la vía unilateral.

El Gobierno saca pecho del éxito de su interlocución con sus socios republicanos aunque desvinculan estos avances de la ‘letra pequeña’ de los indultos que, aseguran, "no la estamos negociando con ellos". Dos compartimentos supuestamente estancos, la elaboración de los informes con sus 12 expedientes y las conversaciones políticas con ERC, que desarrollan sin embargo de forma simultánea y con una llamativa coincidencia en la aceleración de los tiempos previstos.