El PP ganaría en Andalucía por delante del PSOE, pero también necesitaría a Vox para gobernar

El PP ganaría las elecciones autonómicas en Andalucía de celebrarse en este momento y, además, podría seguir gobernando y con una coalición aparentemente más sencilla, ya que no dependería de tres partidos sino tan sólo otra formación que, eso sí, sería imprescindible: los populares necesitarían a Vox para conformar una mayoría absoluta que, eso sí, sería holgadísima: entre ambos partidos sumarían 60 diputados en el parlamento andaluz, que tiene 109.

Son los datos más relevantes del sondeo de Sigma Dos que publica este viernes El Mundo, según el cual Juanma Moreno sería el candidato más votado con un 36,7% de los votos, muy por delante del 26,1% del PSOE, que a estas alturas aún no sabe si presentará a Juan Espadas o a Susana Díaz. Los socialistas perderían 1,8 puntos respecto de las anteriores elecciones y pasarían de 33 escaños a 31, mientras que el PP ganaría casi 16 puntos y 17 diputados.

Vox crece con fuerza

El tercer partido sería Vox, que tendría un 14,8%, cerca de cuatro puntos más que en la cita electoral de diciembre de 2018, y pasaría de sus 12 diputados actuales a 17.

Precisamente 17 escaños es el grupo parlamentario que tenía Adelante Andalucía como marca regional de Unidas Podemos, ahora dividida tras la marcha de Teresa Rodríguez y sus partidarios. Pero de celebrarse ahora elecciones la extrema izquierda perdería representación: Unidas Podemos se quedaría en un 7,6% de voto y ocho diputados, mientras que Adelante Andalucía estaría por debajo: 5,5% y con sólo 6 escaños.

Por último, la normativa electoral andaluza beneficiaría a Ciudadanos, pero no impediría su desplome: al estar el límite para obtener representación en el 3% -no como en Madrid que está en el 5%- los de Juan Marín tendrían 4 escaños con un 4,2% de los votos, pero aún así serían absolutamente irrelevantes: no podrían completar la mayoría del PP y el pacto con Vox les excluiría y tampoco podrían completar una mayoría de la izquierda.