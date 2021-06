Ione Belarra acusada de "cacicada" en la cuarta Asamblea Ciudadana de Podemos

Con abucheos y gritos de "fuera, fuera" de parte de los inscritos en esta cuarta Asamblea Ciudadana de Podemos ha sido contestado el aspirante Fernando Barredo cuando ha cargado contra la actual dirección del partido.

El líder de la lista "Nuevo Impulso", ha abierto el cónclave morado denunciando que esta cuarta Asamblea Ciudadana que celebra el partido adolece de garantías democráticas y supone una "cacicada" de quienes actualmente dirigen la formación.

Barredo, que ya se enfrentó a Pablo Iglesias en Vistalegre III, ha cargado contra la deriva del partido y se ha presentado como "defensor de la democracia interna". "Toda la gente que se ha ido, se ha ido porque aquí no hay democracia interna", ha dicho, para instar a "resetear" Podemos, al que ha calificado de la formación "más opaca de Europa".

Declaraciones por las que ha recibido sonoros abucheos, silbidos, gritos de "fuera, fuera" o "así no", mientras algunas voces entre los asistentes le han tachado de mentiroso.

Más críticas de Tettamanti

Por su parte el segundo candidato alternativo, Esteban Tettamanti, ha reclamado abrir un nuevo proceso constituyente para volver a los orígenes de Podemos.

El líder de la lista "Podemos Horizontal" ha criticado también la celebración "express" de esta cuarta Asamblea Ciudadana que revela, a su juicio, que la actual dirección del partido morado trata "como niños" a las bases. "Somos adultos", ha defendido, para reivindicar después que el partido debe tener una militancia "sin tutelajes" ni "gestos paternalistas"

Igual que Barredo, también Tettamanti, ha sido muy crítico con los actuales líderes de la formación. Ha censurado que en este proceso se haya optado, ha dicho, por dar "mitines" en lugar de debatir y ha cuestionado que Ione Belarra, pueda compaginar el liderazgo de Podemos con su cargo de ministra de Derechos Sociales.

Asegura que le consta que la militancia ha perdido "ilusión" y existe un sentimiento de "orfandad", porque "las cosas no se han hecho bien". Por ello ha reclamado recuperar criterios primigenios de Podemos como el compromiso de que solo se pueda ostentar un cargo, volver a la limitación sueldos y limitar los mandatos a ocho años.

Por cierto que estaba profundamente molesto Tettamanti porque Belarra no haya respondido a su propuesta de bautizar este proceso asambleario con el nombre de Pablo Iglesias.

Belarra no ha tomado la palabra

Atrincherada detrás de los suyos, Ione Belarra ha cedido la responsabilidad de defender su candidatura a varios miembros de su equipo para dirigir Podemos. Un gesto en aras, han defendido sus compañeros de lista, de construir un Podemos más plural y coral.

Así ha sido la portavoz del partido Isa Serra, los coordinadores de Podemos en Murcia y Castilla y León y Lilith Verstringe, quienes han intervenido en su defensa y han presentado su candidatura como la mejor para impulsar los cambios que puedan consolidar, han dicho, una España progresista, feminista y republicana.

Un Podemos feminista, ha señalado Isa Serra, que siga siendo motor de las transformaciones frente, ha dicho la condenada a prisión por un delito de atentado contra agentes de la Policía, al "trío de Colón reaccionario". Ha augurado además que, pese a que ya han conseguido mucho, "las mayores victorias están por llegar".

Por su parte Javier Sánchez y Pablo Fernández han llamado a seguir "creciendo con Ione" tras agradecer a Pablo Iglesias todos sus logros.

Finalmente Lilith Verstringe ha sido ovacionada cuando ha añadido que la sociedad está ya preparada para "abrir un debate serio sobre la República". "Podemos es presente pero también, y sobre todo, es futuro" ha concluido, para insistir en su compromiso de redoblar su presencia en ayuntamientos y comunidades.

Se ha defendido de las críticas

Terminado el acto, y ante la acusación de "cacicada", Ione Belarra no ha podido evitar las preguntas de los medios de comunicación ante los que ha asegurado que Podemos es un "ejemplo de esencia democrática". Sostiene que "ningún partido puede presumir tanto de procesos democráticos como es Podemos", formación que tiene, ha dicho, "los mejores mecanismos" para elegir a sus representantes.

Además, ha reivindicado que cuentan también con herramientas para hacer seguimiento de la labor de la actividad de sus miembros en las instituciones y, por tanto, se siente "orgullosa" de cómo se organizado este proceso.

En referencia a las críticas por no haber intervenido en esta asamblea, Belarra ha dicho que "quien no entienda que en la nueva etapa de Podemos" hay que "apostar por la coralidad y el feminismo es que no ha entendido nada". Asegura que a partir de ahora no toda la responsabilidad va a "recaer en el secretario general".