Durante la entrevista con Federico Jiménez Losantos en esRadio, la primera concedida después de su toma de posesión, Díaz Ayuso ha hablado también sobre su posición dentro del PP, admitiendo que "para algunas personas mi posición será incómoda, ya que copo muchos titulares y portadas y puede que algunos inseguros se sientan así, pero para mí lo importante es lo que yo aporto al partido y quién lidera este proyecto a nivel nacional".

En este sentido ha vuelto a descartarse para cualquier paso más allá del cargo que ocupa en este momento: "Algunos siempre ven como algo más a los presidentes de Madrid, pero no es mi caso, yo creo que jamás podré vivir algo más especial, bonito y gratificante que dedicarme a lo mío".

Además, ha tenido palabras para defender con fuerza a Pablo Casado: "Lo más importante no es sólo la amistad y la lealtad que nos tenemos", ha dicho. "Yo soy leal no sólo al PP sino a mi presidente, la persona que confió en mi", ha afirmado. Pero además ha destacado que no todo es cuestión de lealtad: "Le conozco, es una persona valiente, le he visto cómo en un momento en el que los jóvenes madrileños se dejaban avasallar él levantó la bandera de las ideas liberales, le he visto cómo ha sabido unificar una organización, así que no es sólo lealtad, es que creo en él".

Y sobre las informaciones que sobre estas y otras cuestiones que aparecen a diario en los medios, Ayuso ha explicado que "nunca leo" lo que se publica sobre ella. "Para qué si yo sé la verdad, de qué te sirve leer —en referencia a los medios de comunicación—, si tú sabes la verdad, qué necesidad hay de decepcionarse".