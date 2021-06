Ayuso: "Tras los indultos se buscará la independencia y convertir Cataluña en una república bananera"

Isabel Díaz Ayuso ha sido entrevistada esta mañana por Federico Jiménez Losantos en esRadio en la primera entrevista que la presidenta de Madrid concede tras su toma de posesión de este sábado.

Ayuso, avalada en esta segunda legislatura por una espectacular victoria electoral, ha asegurado que "Madrid es España" y que no se trata "simplemente de una región", sino que "es el territorio de todos los ciudadanos de todos los rincones del país que tenemos la obligación de no transformar de forma fraudulenta como se está haciendo en Cataluña".

La popular ha recordado que "se está intentando de forma ilegal fragmentar una parte del territorio" y ha explicado que en su opinión "tras los indultos se buscará la independencia y convertir Cataluña en una república bananera", por lo que ha prometido que "desde Madrid vamos a seguir reivindicando España".

Ayuso ha subrayado que "se nos olvida que cuando los cargos públicos prometemos o juramos el cargo, al menos los presidentes autonómicos, lo hacemos con lealtad al Rey y a la Constitución" y por eso "es una absoluta traición con el resto de España porque la soberanía recae en todo el pueblo español y por tanto todos los ciudadanos son propietarios de Cataluña, Murcia, Galicia o su destino".

En este sentido ha señalado cómo "se está tratando de dar la espalda a la inmensa mayoría de los ciudadanos y a una parte importante de Cataluña que siempre es la silenciada y la que ha cedido". Precisamente se ha preguntado "a qué niveles hubiera llegado este conflicto si esa inmensa mayoría de catalanes no se hubieran callado ni cedido".

La presidenta de Madrid ha querido reivindicar desde esRadio la importancia del español, "uno de los idiomas más importantes del mundo que une a 600 millones de almas". Un idioma que en España "tiene 17 capitales pero 22 ó 23 capitales en el mundo en toda hispanoamérica". De cara a Europa, "tenemos que aprovechar y potenciar el legado de nuestro idioma que en otros países se ha convertido en una industria". Por ello, Ayuso quiere "aprovechar la capitalidad de Madrid para convertirlo en capital para estudiantes, artistas, eventos... que reivindica este idioma".

Díaz Ayuso ha explicado que lo hace "por una obligación moral de lo heredado" pero también "por obligación política por los ataques que está recibiendo por todo el planeta por parte de esas tiranías o populismos que están intentando reescribir la historia". Reescribiendo la historia "diciendo que "la historia de España se ha basado en genocidios cuando es todo lo contrario".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha subrayado que "soy consciente de que tengo mucho voto prestado de ciudadanos que nunca habían votado al PP" pero "no quita para sea consciente de que hay que gobernar con principios y con convicción". A los que dicen que su gobierno es un gobierno contra Sánchez les ha contestado desde esRadio que "es gobierno que está a favor de España, le ley, la unidad y de lo que le ha hecho ser un motor económico". Precisamente, "voy a defender la autonomía de Madrid y a estar en contra de los que quieran prohibir la libertad de empresa, que las familias no tengan libertad para elegir colegio o médico o quieran esquilmar a impuestos a los madrileños".

La figura del Rey

Ayuso ha apuntado que "el Rey de España está por encima de todos nosotros, los políticos y partidos estamos de paso y él quedará porque no es de nadie, como la Constitución o la bandera". Por ello "haré lo necesario para contribuir a que los ciudadanos sigan viéndolo de la misma manera porque nos iguala a todos". Asimismo ha recordado que "Madrid es monarquía porque son cinco siglos de capitalidad porque lo decidió Felipe II y no se entendería sin ella". Además ha añadido que Madrid "significa unidad y soberanía".

Fin del sanchismo

Los indultos, ha dicho Ayuso, será el fin del sanchismo porque "se pueden soportar muchas cosas pero esta humillación a toda España, al Rey, las instituciones, a la Justicia, la sociedad catalana... no se soporta". Esta "traición no se va a perdonar, no sé dónde va Sánchez con estos socios".

Apoyo a Casado

Precisamente del fin del sanchismo ha dicho que quiere ver en La Moncloa a Pablo Casado con "las alianzas que fueran necesarias". Sobre si produce incomodidad en algunas personas del PP ha opinado que "imagino que mi posición será incómoda porque copo muchos titulares y portadas y algunos inseguros así se sientan, pero lo importante es qué aporto al PP desde mi posición".

Ha querido ensalzar la figura de Casado, "el que lidera el proyecto", del que ha dicho que "no pongo en tela de juicio sino que lo ensalzo". Ella ha dicho que "yo me debo a Madrid, y Madrid es España". De Casado ha explicado que le mune "amistad y lealtad" por mucho "que quieran enfrentarnos". Ha insistido en que "soy leal al PP y a mi presidente, el que confió en mí".