ERC y JxCAT aprietan a Sánchez sobre sus siguientes pasos: "¿Y ahora qué?"

La sesión de control al Gobierno sirvió este miércoles de espejo ante la realidad independentista. ERC y JxCAT apretaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre los siguientes pasos tras la concesión de los indultos mientras el presidente Sánchez se limitó a aplacar los ánimos implorando reconocimiento ante la "valentía" de sus medidas y "una sola petición: que cumplan con la Constitución".

Fue llamativo que el presidente ni siquiera utilizara el turno final en el caso de Miriam Nogueras (JxCAT) así como el tono dócil y empático empleado con las dos formaciones independentistas, en contraste con la vehemencia empleada previamente con el líder del PP, Pablo Casado.

Preguntado por Rufián sobre sus planes tras los indultos, Sánchez respondió a la gallega: "¿Qué planes tiene ERC tras la medida de gracia que ha aprobado el Gobierno?" porque "el planteamiento que ha hecho el Gobierno es público y notorio, por lo que es la senda por la que vamos a transitar. Es más, ayer escuchaba al presidente catalán hablar de nuevo de autodeterminación... ya no es una cuestión solamente de que no es constitucional. Es que tenemos que empezar a unir a la sociedad catalana, no podemos seguir fraccionando a la sociedad catalana... la unión basada en la Ley hace a nuestro país más fuerte pero, sobre todo, la comunidad de afectos, de respeto y de convivencia".

El presidente utilizó el mismo argumento empleado en las últimas horas: "En la democracia española cada cual puede defender las ideas que considere. Yo no voy a convencerle a ustedes de que la mejor solución para Cataluña no es la independencia sino la unión pero lo único que les voy a pedir es que defiendan el pacto constitucional".

Rufián fue meridianamente claro: "Señor presidente, la sesión de control no es hacia ERC, ¿eh? Ojalá... Pero, mire, señor presidente, yo le agradezco personalmente la valentía ante la jauría. Pero la pregunta es si es valentía. Si es valentía o es necesidad. Porque hace dos años se presentó a las elecciones hablando de fiscalidad y ahora habla de política. A buen entendedor, pocas palabras bastan".

Y se hizo otra pregunta Rufián: "¿Y ahora qué? porque hay muchísima represión aún en Cataluña y fuera... sólo basta recordar a los chavales de Alsasua... Para nosotros y nosotras hay muchísimo que recorrer en torno al Tribunal de Cuentas, el Código Penal, el poder judicial, la Ley Mordaza... Ustedes no serán un gobierno de izquierdas real mientras haya una sola persona que sea golpeada o encarcelada por manifestarse políticamente. Y eso en este país aún pasa. Y para quien tengan dudas, a izquierda y a derecha: ¿Ernest Lluch hoy estaría contento?".