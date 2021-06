El separatismo exige a Sánchez que torpedee las diligencias del Tribunal de Cuentas

El golpista Jordi Turull, en TV3. | Imagen de vídeo

El Tribunal de Cuentas es la nueva bestia negra del separatismo. Tras superar con los indultos de Pedro Sánchez al Tribunal Supremo, les queda por afrontar el expediente del Tribunal de Cuentas, que ha citado a una cuarentena de exconsejeros y altos cargos o a sus representantes legales este próximo martes. El supremo órgano fiscalizador del Estado reclama a estos individuos 5,4 millones por la promoción exterior del intento secesionista y 4,8 millones por la organización del referéndum ilegal del 1-O.

Finalizada la instrucción de los hechos recogidos en los informes de la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal, se convoca a los supuestos responsables para la práctica de la liquidación provisional. Entre dichos responsables destacan Artur Mas, Carles Puigdemont, los exconsejeros de Presidencia Francesc Homs, Neus Munté y Jordi Turull, los de Economía Oriol Junqueras y Andreu Mas-Colell y el de "Asuntos Exteriores" Raül Romeva, que son los citados de mayor rango. Después constan secretarios generales de la administración autonómica como Roger Albinyana, Amadeu Altafaj, Lluís Betran, Albert Carrera, David Mascort, Joaquim Nin, Jordi Vilajoana, Aleix Villatoro y Pau Villòria, las interventoras generales Maria Vidal y Rosa Vidal, los interventores delegados Jordi Serra, Javier Acín, Virginia Astigarraga y Francesc Cubel, el secretario general del Diplocat, Albert Royo, y los que ejercieron como delegados de la Generalidad en Alemania, Reino Unido, Francia, Ginebra, Polonia, Estados Unidos, Italia, Dinamarca, Portugal, Croacia, Austria y ante la Unión Europea, entre ellos la hermana del entrenador Josep Guardiola.

La cita es el 29 de junio y coincide con la reunión prevista en Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, que está previsto que sirva para reanudar la mesa de negociación entre el Gobierno y la administración autonómica catalana que encalló con el comienzo de la pandemia.

Sin embargo, tanto en ERC como en Junts per Catalunya (JxCat) se asegura que el propósito de emprender una nueva fase de diálogo en Cataluña es imposible mientras persista la amenaza de embargos para la plana mayor del proceso de los gobiernos autonómicos de Mas y Puigdemont. De ahí la petición de amnistía, que afectaría no sólo a esta cuarentena de exconsejeros y altos cargos sino también a los que son investigados en el juzgado número 13 de Barcelona por la organización del referéndum ilegal porque no tienen la condición de aforados.

La próxima foto separatista

El exrecluso Jordi Turull, citado en el Tribunal de Cuentas, ha cargado esta mañana en TV3 contra el órgano fiscalizador y ha responsabilizado a Pedro Sánchez de que la Abogacía del Estado se mantenga como acusación en el referido Tribunal. Según Turull, el Tribunal de Cuentas representa "la incompetencia y la maldad" ya que, asegura, le imputan gastos en el gobierno de Mas cuando él no formaba parte de ese gabinete o en el Puigdemont alusivos a Exteriores cuando él era consejero de Presidencia. Turull ha avanzado además que la próxima gran fotografía del proceso será la visita de los expresidiarios a Puigdemont y ha confiado en que Junqueras se avenga a reunirse con el prófugo a pesar de las pésimas relaciones entre ambos dirigentes.

El separatismo considera que Fiscalía y Abogacía del Estado deberían desistir en el Tribunal de Cuentas para impedir la resolución de los expedientes y cancelar la amenaza de embargos por las malversaciones del proceso separatista.

Ábalos presiona al Tribunal de Cuentas

Las críticas del separatismo al Tribunal de Cuentas han encontrado respuesta en el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, quien en una entrevista en la Ser-Catalunya ha afirmado que las causas en ese órgano son "piedras en el camino del diálogo". "Por lo tanto, nos corresponde ir desempedrando todo este camino, pero hacerlo siempre desde el reconocimiento de los órganos y las instituciones, y dentro de la legalidad", ha añadido el dirigente socialista.

Ábalos también se ha referido al caso de Mas-Colell, exconsejero de Economía en los gobiernos de Mas y que ha orquestado una campaña internacional en contra del Tribunal, del que ha dicho que le llama la atención que esté encausado.