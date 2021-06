Irene Montero califica de "histórica" la ley Trans, que permitirá la 'libre elección de sexo' a adolescentes

El Gobierno aprobará este martes en Consejo de Ministros la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans, conocida como ley Trans, tras meses de desencuentros y una negociación contrarreloj, dadas las diferencias entre la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, en torno a lo que la izquierda llama "autodeterminación de género", es decir, la libre elección de sexo. Finalmente, la segunda se ha salido con la suya y ha logrado que este aspecto sea incluido en la nueva norma, que ha calificado de "histórica", aunque llegue "un poco más tarde de lo que nos hubiera gustado".

Igualdad, Justicia y Moncloa han consensuado que se permitirá el cambio de sexo y nombre en el Registro Civil sin necesidad de testigos, pruebas ni informes médicos en un plazo de tres meses. Cualquier persona puede cambiar su nombre y sexo en el registro civil sólo con una declaración expresa, , a partir de los 16 años.

En un mensaje en Twitter con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, la ministra de Igualdad ha destacado el avance que supone la ley, que tiene previsto aprobar mañana el Ejecutivo, "determinante" para el cumplimiento efectivo de los derechos de este colectivo en España.

No obstante, la titular de Igualdad ha advertido de que aún queda camino por recorrer para la reparación de todas las violencias y vulneraciones de derechos que han sufrido las personas de este colectivo, durante décadas. Asimismo, ha trasladado el compromiso del Ministerio para avanzar en políticas públicas y legislación para que todas estas personas puedan tener "una vida libre, sin miedo, sin culpa y sin ningún derecho vulnerado".

"Que en nuestro país podáis ir de la mano con vuestra pareja, vuestra amiga, sin miedo a nada, que no tengáis que ir al médico y ser llamados por un nombre que no es el vuestro, que no os rechacen en el acceso al empleo por ser trans o lesbiana", ha dicho.

En una entrevista en TVE, Montero ha añadido que con esta ley España será un país mejor y permitirá saldar una deuda con las personas trans. "Les vamos a hacer dueñas de su vida", ha afirmado.

Ante las críticas de un amplio sector del feminismo, que creen que esta ley "borra" a las mujeres, la ministra de Igualdad ha subrayado que "lo que borra las mujeres es el machismo" y por eso es necesario construir leyes y políticas públicas que lo destierren, que "permitan construir relaciones en pie de igualdad y ser a cada persona lo que quiera ser".

Manifestación feminista contra la ley Trans, el pasado sábado.

Apoya los indultos

Preguntada por los indultos a los golpistas del 1-O, Montero ha celebrado la medida y cree que es un paso necesario para acabar con el tiempo de la judicialización y pasar al tiempo de la política.

"Es el tiempo de la política, del acuerdo y del diálogo", ha dicho la ministra, que se ha mostrado partidaria de "eliminar" todo lo que no sea "eminentemente político". "Todo lo demás van a ser dificultades, piedras en un camino que sí o sí vamos a recorrer, el camino de la política y del acuerdo para superar esta crisis", ha afirmado.