Rufián también se ríe de Sánchez: "También dijo que no habría indultos... Denos tiempo"

Por segunda semana consecutiva, el portavoz republicano, Gabriel Rufián, aprovechó la sesión parlamentaria para mofarse del presidente del Gobierno evidenciando su debilidad. Sobre la promesa de Pedro Sánchez de que no habrá un referéndum de autodeterminación en España, Rufián se lo tomó a broma: "Dice que no habrá referéndum... Bueno, también dijo que no habría indultos... Denos tiempo".

El principal socio parlamentario del Ejecutivo, con quien se pacta la interlocución para la mesa de diálogo en Cataluña, se rió públicamente del presidente a quien reformuló su pregunta de la semana pasada en la sesión de control: "¿Es política o matemáticas?", preguntó en lugar de la fórmula empleada la semana pasada: "¿Es valentía o necesidad?".

Rufián se preguntó también: "¿Quién debe perdonar a quién?". Y puso el dedo en la llaga de la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez. "Ustedes antes podían no hacer política. Tenía un nombre: geometría variable, la pulsión de pactar con Ciudadanos porque salía más barato". "La única verdad es que la pervivencia del Gobierno depende de las diferentes izquierdas que nos juntamos cada semana", dijo tras reconocer a uno de los "hacedores" de haber logrado eliminar la vía de Ciudadanos dejando a las izquierdas como única opción: "Quiero acordarme de Pablo Iglesias. Después de mucho esfuerzo Ciudadanos está en la más absoluta inopia política".

El portavoz de ERC dejó bien claro que "ya nadie duda de que nada es a cambio de nada en política", mención que repitió en tres ocasiones. "Nada a cambio de nada, a cambio de nada. Y ya nadie duda de quién apostó por un mundo real y quien apostó por un mundo virtual. Y a quien duda: o los indultos son una derrota y una humillación del independentismo o los indultos son la consecuencia de una política hecha aquí en Europa. Pero, aclárense, repartidores de carnets de patriotas, porque todo no puede ser".