Junqueras: "Repetiría el 1-O, pero mejor, siendo más y más fuertes"

El indulto a los golpistas ha insuflado nuevos aires en el movimiento separatista, cuyos líderes mantienen frenéticas agendas desde que fueron puestos en libertad por Pedro Sánchez. Oriol Junqueras acaba de volver de Ginebra, donde se reunió con la secretaria general de su partido, Marta Rovira, y la semana que entra tiene previsto acudir a Estrasburgo el martes para reunirse con eurodiputados y dar una rueda de prensa y a Bruselas el miércoles, donde se reencontrará con Carles Puigdemont.

En una entrevista emitida anoche en TV3, Junqueras anunció el encuentro y manifestó su nulo arrepentimiento al afirmar que "repetiría el 1-O (el referéndum ilegal), pero mejor, siendo más y más fuertes, extendiendo la mano a más gente". Además, abogó por buscar el reconocimiento internacional, un de los factores que a su juicio explican el fracaso de la intentona de octubre de 2017. A su juicio, "la vía unilateral nos ha demostrado que no abre la puerta al reconocimiento internacional". Respecto a la apuesta por la negociación, Junqueras apuntó que "cuanto más firmes seamos en la defensa del diálogo, más fácil es que la comunidad internacional nos entienda".

Junqueras también abordó sus difíciles relaciones con Puigdemont. Dijo que no ha leído el libro en el que el expresidente prófugo le acusa de deslealtad. Puigdemont escribía entre otras cosas que "Junqueras me engañó diciéndome que no había pedido verse con Ximo Puig, se reunió a escondidas con Pedro Sánchez, no dice nada e las reuniones, los consejeros de Esquerra no comparten nada, no se pronuncia cuando le pido una lista conjunta (...) dijeron a la CUP que no pasaba nada si no se aprobaban los presupuestos. ¿Pero a qué juegan? No quiero ir a un referéndum unilateral cuando es necesaria la unidad de todos con esta ERC".

No obstante, el jefe de ERC sostiene que sus relaciones con Puigdemont son buenas. Aún así, la próxima cita no es ajena a las típicas controversias entre ERC y Junts per Catalunya (JxCat). Junqueras deslizó que se vería con Puigdemont el martes en la Eurocámara, con ocasión del último pleno antes de las vacaciones, pero por la parte de prófugo se dijo que ERC no había avisado de sus planes y que Puigdemont no acude a los plenos en los que no tiene previsto tomar la palabra. De este modo, la foto más esperada por el separatismo se producirá, salvo contratiempo, el miércoles.