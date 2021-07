La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido este lunes el "silencio" del exvicepresidente y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, quien a su juicio es el "responsable público" más "maltratado en la historia de la democracia". "Tiene derecho a caminar hacia su vida privada y ser feliz", ha añadido.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Díaz ha reconocido que habla con Iglesias y que respeta su forma de abandonar la política que, según ha confesado, ella imitará. "Sin lugar a dudas. Estoy deseando que llegue ese día. Hay que saber irse y respetar los silencios de la gente", ha apuntado.

En este sentido, la vicepresidenta ha explicado que proviene de una familia que le ha "enseñado que cuando se llega a un Ministerio hay que abrir la puerta y cerrarla" para no olvidar que los dirigentes están "de paso". "Y también de una familia en que mi padre ha sido un gran dirigente, se ha ido y nadie sabe lo que hace", ha recordado.

A su juicio, la despedida de Iglesias tras la debacle en las elecciones en la Comunidad de Madrid demuestra que "hay que saber irse de la política", aunque algunas personas no lo respeten. "Me parece, y lo vuelvo a decir, que no ha habido en la historia de la democracia un responsable público tan maltratado como Iglesias. No lo digo porque sea amiga de él o haya sido exvicepresidente, lo digo con rigor", ha insistido.

Liderazgo de Unidas Podemos

Con todo, y preguntada por si pone límites a su etapa política, Díaz ha dejado claro que está "volcada en una gestión muy intensa" que no le permite anticipar su futuro. "No me los puedo poner; tengo una edad y la vida me ha demostrado que no depende de lo que una quiera", ha señalado. Así, y pese a la "intensidad" con la que trabaja, Díaz ha reconocido que no olvida que tiene una "vida propia" y "una mirada hacia Galicia".

Sobre cuándo decidirá si da el paso para liderar Unidas Podemos, Díaz ha dejado claro que comunicará "con el respeto debido a los medios de comunicación" su decisión una vez la tenga perfilada. Por ahora, la vicepresidenta ha repetido que no esta en "esto" y se ha mostrado consciente de que los "tiempos" de la política no funcionan así.

"Lo que les digo es que estoy trabajando por mi país. Me voy a dejar la piel por una coalición en la que estoy entusiasmada. Para mí es un honor formar parte de la primera coalición de gobierno, porque creo que es importante lo que estamos haciendo. Voy a dejarme la piel para que no gobierne la derecha en el país", ha afirmado.

Por último, sobre una hipotética crisis de Gobierno, Díaz ha pedido "respetar los tiempos del presidente", al que corresponde en exclusiva la posibilidad de configurar el Ejecutivo. "Compete que decida con absoluta libertad y que con absoluta discreción negociemos", ha apuntado.