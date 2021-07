Mazón denuncia la política "trotskista" de Puig que lleva a padres valencianos a escolarizar a sus hijos en Murcia

El presidente valenciano Ximo Puig ha aplicado la apisonadora contra la lengua española. El nuevo líder del PP valenciano, Carlos Mazón ha dicho en Es la Mañana de Federico que "en toda la Vega Baja del Segura los padres están empezando a escolarizar a sus hijos en Murcia".

"Han adoptado más que por la estrategia leninsta por la trotskista, por el entrismo de Trotski. Los famosos planes lingüísticos de centro se han activado extraordinariamente mientras los niños no estaban en clase en pleno confinamiento, una cosa muy de entrismo. Así cuando llegan los niños en su comarca se habla más otro idioma que el castellano", ha denunciado.

"El último obsequio en Educación es que, justo después de los indultos a los pancatalanistas, que es un tema local en Valencia por el anexionismo, el presidente se le ha ocurrido hacer una cumbre del Mediterráneo con Armengol, en la que no entra Murcia y Andalucía, para avanzar en el federalismo", ha revelado.

Preguntado por las CCAA del PP que han respaldado el blindaje de la Educación contra la ley Celaá, el recién elegido presidente del PP de la Comunidad Valenciana ha asegurado que "en el Comité Ejecutivo del partido se decidió así. Esto es algo que todo el PP lo tiene claro. Esto va a valer para un curso, pero es una buena inversión hasta que Pablo Casado llegue al Gobierno de España. El problema es que, haciendo bien las cosas el PP, hay mucha desigualdad entre comunidades". Mazón ha recordado que desde el PP "salimos a la calle recabando firmas contra la Ley Celaá, esa que dice que los hijos son del Gobierno". "En la Comunidad Valenciana, parece que (los niños) son de Oltra", ha añadido.

Sobre la implantación del catalán en la Comunidad Valenciana por parte del tripartito ha dicho que "el decreto de plurilinguismo que puso Compromís, con PSOE y Podemos, se paró gracias a la diputación de Alicante que yo presido". Para solventar este freno judicial del PP a sus planes lingüísticos se han inventado "los PLC, o Planes Lingüísticos de Centro". El presidente del PP en la Com. Valenciana cree que es para "meterlo por la puerta de atrás".

Sin embargo, para Mazón "el nuevo obsequio" que el tripartito está imponiendo en la Comunidad Valenciana es "el requisito lingüístico en la administración". Piensa que es "como poner un muro con el resto de España". El líder popular ha indicado que lo tienen "ya recurrido" y que "lo están haciendo a lo trotskista, yendo por los ayuntamientos hasta que se consolide". En este sentido cree que "es muy grave" porque "no sólo estamos perdiendo muchísimos profesionales que podrían venir desde el resto de España sino que hay mucha gente la Comunidad Valenciana que no hablan valenciano".

El presidente del PP valenciano ha destacado que "tenemos una riqueza extraordinaria" con el bilingüismo y que él mismo desde la Diputación de Alicante ha aumentado "un 80% la promoción del valenciano en las comarcas castellanohablantes" pero cree que "el camino seguro para que se le tenga manía a la lengua es imponerla".

La "vía mediterránea"

Mazón también ha comentado lo que él ha llamado la vía mediterránea en comparación con la vía Ayuso. Ha asegurado que "son compatibles porque todos somos del PP" y que la política de Ayuso le da "mucha envidia" porque lo que a él le gustaría es que en la Comunidad Valenciana "las rentas bajas pagaran los pocos impuestos que se pagan en la CAM".

"Me encanta lo que hace Ayuso cuando se refiere a la no criminalización de la hostelería", ha añadido. También ha dicho que no va a "pedir perdón" por "tener un acento propio" pero ha criticado la "madrileñofobia de Compromís".

Cs, Vox y el PP

El presidente del PP en la Comunidad Valenciana ha hablado también de la situación de los tres partidos del centro derecha y sobre el fichaje de Toni Cantó por Isabel Díaz Ayuso. Mazón ha reconocido que comparte "mucho diagnóstico" con Cantó al que ha descrito como un gran negociador. Ha señalado que es "una suma para Ayuso" y se alegra de que "defienda mucho el español".

Sobre Cs ha recordado que han conseguido bajar impuestos en la Diputación de Alicante y en el Ayuntamiento de Alicante. Y ha dicho que no es "sospechoso" de buscar un encuentro entre Ciudadanos y PP y encontrar un "espacio de encuentro entre todos". En este sentido cree que "hay dos tipos de gobierno de coalición: los que se pelean entre ellos y los que trabajan de forma coordinada. Espero que acabemos en una confluencia", ha indicado.

En cuanto a Vox, ha dicho que el partido de Santiago Abascal "cometió un fallo de estrategia con la moción de censura" y que "Pablo Casado y el PP lo que piensa es que quien tiene que gobernar es Casado" y que "se veía de lejos la estrategia" de Abascal "para ganar votos al PP". "Nos ha molestado que Vox nos llamara algunas cosas como derechita cobarde y cosas así", ha dicho.

En este sentido Carlos Mazón ha comentado que "el PP también tiene víctimas y no está en ninguna competición con Vox" y también que "Abascal era y es una referencia moral para nosotros". Ha contado cómo fue al País Vasco a apoyarlo con Nuevas Generaciones: "Recuerdo haberlo pasado muy mal yendo escoltado por la Guardia Civil".

También ha dicho que no cree que el espacio político del centro derecha "esté tan fragmentado" y está convencido de que "las bases sociales no están divididas".