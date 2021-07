El supremacismo lingüístico de ERC: dice que ningún verbo español significa "usar la razón"

Esa raza superior que son los nacionalistas catalanes no se cansa de dar ejemplos de su excelencia. Ayer mismo y según refiere el digital e-notícies, la diputada y portavoz de ERC en el Parlament Marta Vilalta dio toda una lección de supremacismo al afirmar que en español no existe un verbo parecido al de "enraonar", que procede de la palabra catalana "raó", "razón" en español. Dicho verbo, según Vilalta, periodista de formación, tiene amplios significados. Por ejemplo, "hablar escuchando al otro, deliberar e intentar llegar a conclusiones de forma razonada, de forma constructiva". Es más, el verbo es tan especial que "por tanto, no existe con los mismos matices en castellano", declaró sin reparos la diputada.

La traducción de sus palabras al español partiendo de la transcripción oficial del Parlamento autonómico es la siguiente: "No pensamos regalar la bandera de la palabra a nadie. Hacemos nuestro, de hecho, aquel verbo tan genuino y catalán como es enraonar: usar la razón. Hablar escuchando al otro. Deliberar e intentar llegar a conclusiones de forma razonada, de forma constructiva. Un verbo que, por tanto, no existe con los mismos matices en castellano. Por algo será".

De este modo, la diputada ignoró la existencia de fórmulas como "razonar", "debatir", "argumentar" o "argüir". El diputado de Ciudadanos Ignacio Martín Blanco pidió la palabra al término de la intervención de Vilalta y consiguió que a regañadientes la presidenta del Parlament, la procesada por corrupción Laura Borràs, le dejará hablar unos pocos segundos para mostrar su repulsa. Martín Blanco declaró: "Pues mire, a mí realmente que la señora Vilalta hable del verbo enraonar en catalán me parece muy bien, pero que diga que 'por algo será' que el castellano no tiene un equivalente, es vomitivo".

En ese punto Borràs cortó el micrófono del diputado liberal y calificó el fragmento de Vilalta sobre el verbo de "semántica comparada", lo que a su juicio no iba contra el decoro de la cámara.