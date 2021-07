El PP pide a Sánchez que dimita y convoque elecciones porque el problema "no son sus ministros" sino él

Después de que se haya filtrado a la prensa la intención de Pedro Sánchez de adelantar su remodelación de Gobierno a este sábado, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha recordado que el problema del Ejecutivo "no son sus ministros", sino su presidente, por lo que le ha pedido que se vaya y que disuelva las Cortes. "Cambiar los guiñoles no sirve de nada en el gobierno de Sánchez si los independentistas siguen moviendo los hilos y él sigue al frente de ese Gobierno", ha asegurado.

Gamarra ha hecho estas manifestaciones en San Sebastián, donde ha participado en una mesa sobre 'La batalla Parlamentaria' en la Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco, junto a la parlamentaria vasca Laura Garrido. En el Hotel Barceló Costa Vasca. En su intervención, se ha referido a la remodelación del Gobierno central prevista para este sábado y ha señalado que el problema "no son los ministros, el problema es el presidente".

A su juicio, "no hay crisis de gobierno que pueda tapar toda la mentira y toda la soberbia que Pedro Sánchez representa. "Los españoles no quieren una crisis de Gobierno quieren y van a promover un cambio de gobierno y un cambio de gobierno cambiando al presidente de Gobierno", ha indicado. Por ello, ha animado a Sánchez a que "disuelva las Cortes, a que ponga las urnas" porque los cambios que va a hacer en su gabinete son "para que no cambie nada".

"Su tic-tac ha comenzado"

Gamarra ha afirmado, además, que el Gobierno está "acabado" porque Pedro Sánchez "no da ya más de sí" y ha demostrado que "no es capaz de sacar esta país adelante". Por ello, ha insistido en que Sánchez tiene que "irse, disolver y que los españoles podamos hablar en las urnas".

"Que no se equivoque el señor Sánchez su tic-tac ha comenzado y su tiempo ya se agota", ha añadido Gamarra, que cree que España necesita una alternativa "moderna, abierta, de futuro" como la que, a su juicio, representa el PP, con un liderazgo "abierto y fuerte, el de Pablo Casado".

Según ha indicado, esa "alternativa ya está aquí" y ha señalado que continuarán con la "batalla parlamentaria" para "arrinconar" al Ejecutivo, para "denunciar la incompetencia de sus ministros" y las "cesiones ante los enemigos de España".