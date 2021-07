El separatismo recurre a la táctica de Lola Flores para pagar las fianzas del Tribunal de Cuentas

Corría 1987 cuando el celo recaudatorio de una Hacienda encarnada en Josep Borrell fijó su atención en Lola Flores, quien en un rapto de genialidad y sinceridad inventó el "crowdfunding". "Si una peseta diera cada español, pero no a mí, adonde tienen que darla, quizá saldría de la deuda. Y después, yo no sé, me iría a un estadio con todos los que han dado esa peseta, o esas cien pesetas, para tomarme una copa con ellos y llorar de alegría" declaraba la gran artista.

Más de tres décadas después, el que fuera director de comunicación del Govern entre 2016 y 2020 y en la actualidad asesor de Elsa Artadi en el Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Clotet, ha hecho un Lola Flores en Twitter con el siguiente mensaje: "Si cada catalán ponemos un euro en la caja de solidaridad se cubrirán las fianzas injustas del Tribunal de Cuentas. Yo ahora acabo de poner cien euros y animo a todo el que pueda a hacer una aportación. Ellos se la jugaron por nosotros y ahora nos toca jugar por ellos".

Si cada català posem 1 euro a la Caixa @DeSolidaritat es cobriran les fiances injustes del Tribunal de Cuentas. Jo ara n’acabo de posar 100 i animo tothom (que pugui) a fer-hi una aportació. Ells se la van jugar per nosaltres i ara ens toca jugar per ells. pic.twitter.com/I0Tqt2tmFM — Jaume Clotet 🎗 (@jaumeclotet) July 7, 2021

La iniciativa de Clotet ha causado una notable controversia. Muchos usuarios de la red social le recuerdan que no todos los catalanes son independentistas. Otros se preguntan si la cuestación también va dirigida a aquellos ciudadanos a los que el separatismo considera "ñordos", "colonos" o "botiflers" (traidores). También se le reprocha que con su sueldo, unos ochenta mil euros anuales abonados por la Diputación de Barcelona, sólo aporte cien a la caja de solidaridad.

Precisamente a la solidaridad de los altos cargos se refirió hace dos días en TV3 el exdiputado separatista de Podemos Albano-Dante Fachín, quien propuso que el medio millar de altos cargos de la Generalidad con sueldos que oscilan entre los 120.000 y los 60.000 sean los que se hagan cargo de las fianzas. Según los datos aportados por Fachín, estos altos cargos cobran en conjunto 37 millones de euros al año. También pidió que los partidos independentistas contribuyeran a la causa "ya que reciben millones de euros públicos".

Sea como fuere, los responsables de la caja de solidaridad han anunciado que en tres días se han recaudado 300.000 euros. A este ritmo y dado que se exigen 5,4 millones de euros y la fecha tope es el 21 de julio no es probable que la caja logre su objetivo. Sin embargo, el presidente de la tal caja, el activista de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Pep Cruanyes, se ha felicitado por el ritmo y volumen de la recaudación.

Los dos anteriores responsables de la caja de solidaridad, los expresidentes del Parlament Núria de Gispert y Ernest Benach, cesaron del cargo por la polémica sobre el destino del dinero recaudado. Un amplio sector del independentismo censuró que utilizase para pagar abogados y fianzas a los líderes del proceso y se dejara en la cuneta a los independentistas de base detenidos en manifestaciones y llevados a juicio.