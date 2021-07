El vicesecretario general y portavoz nacional de Cs, Edmundo Bal, asegura entender la decisión del exlíder del partido, Albert Rivera, de no asistir a la convención de Cs, que tuvo lugar este sábado en Barcelona: "Los abogados tenemos que ser neutrales políticamente, no se pueden dejar llevar; no tenemos otra cosa más que respetar los deseos de Albert, es un ciudadano libre; entiendo perfectamente su decisión".

El excandidato de Cs a la presidencia de la CAM asegura, según recoge Europa Press, que se ve en un futuro en la misma situación que Rivera, abandonando la política y volviendo a ejercer como abogado, en su caso, como abogado del Estado.

Bal ha recordado que "muchos" de los que están en el partido llevan a Rivera "en el corazón", pues fue él quien dirigió "los designios del partido desde su fundación" y quien logró que la formación diera el salto a nivel nacional. "Pero él se fue de la política", ha insistido, para dejar claro también que "no está en el PP". "Ha sido el propio PP el que ha salido a desmentir esto", ha recordado.

"Nuestros principios y valores son sólidos"

La convención de Cs se celebró este sábado en Barcelona con motivo del 15 aniversario de la fundación del partido, en 2006. En declaraciones a los medios, Bal ha dado detalles sobre el mismo.

"Lo que tuvimos claro es que nuestros principios y valores son sólidos y nos acompañan desde el inicio de la fundación, y están intactos hasta hoy", ha comenzado diciendo Bal, que para él, estos principios y valores se basan en "el respeto a la igualdad, la libertad, la centralidad, la moderación" así como "en la huida de los extremos y de la demagogia, el populismo y la soberanía independentista".

El efímero sucesor de Ignacio Aguado ha defendido que "somos tan necesarios como entonces y más necesarios que nunca". "De esta convención saldremos reforzados, definidos, con un impulso nuevo, para defender el liberalismo de centro, de progreso, moderno y del siglo XXI", ha concluido.