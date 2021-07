Iván Redondo exigió a Sánchez ser ministro de la Presidencia

Iván Redondo se enteró a las 7:00 horas del sábado de una remodelación del Gobierno a la que no había sido invitado y de la que no había sido informado. Desde hacia semanas, el rumor creciente que salía del entorno del propio jefe de Gabinete de Pedro Sánchez —"Redondo va a ser ministro"—, perseguía convertir la filtración a los medios en realidad, pero se impuso el sorprendente cese del presidente Pedro Sánchez a su hombre de mayor confianza y relevancia mediática de los últimos tres años.

Lo que se esconde tras ese fulminante cese fue el órdago de Iván Redondo al presidente del Gobierno. Según fuentes socialistas consultadas por Libertad Digital, Iván Redondo exigió a Pedro Sánchez ser su ministro de la Presidencia, en lugar de Félix Bolaños, una batalla que ganó el hasta ahora secretario general de Presidencia de Moncloa sin mediar una palabra con el presidente, a diferencia de Redondo.

Las citadas fuentes socialistas relatan a este diario que Redondo "entró en cólera" cuando se enteró de que Bolaños había ganado la partida que libraban ambos desde el inicio de la legislatura de manera soterrada. Un enfado que explica que Pedro Sánchez ni siquiera dedicara una palabra de despedida a su todopoderoso gurú que tuvo que salir al paso filtrando que "no había sido el presidente quien le echaba sino él quien había pedido irse".

Fue una "exigencia", más que una petición, explican en el PSOE, es "exactamente lo contrario que lo que intenta vender Redondo" con su mensaje de despedida de "hay que saber parar". "Quien le ha parado es Sánchez", dicen con contundencia las citadas fuentes sobre un "secreto a voces". Al presidente del Gobierno y líder del PSOE no le gustaba el excesivo protagonismo de su jefe de Gabinete que ejercía de vicepresidente en la sombra y que, en ocasiones, filtraba determinadas argucias para proyectar a Sánchez como un títere en manos de Redondo. El órdago fue la gota que colmó el vaso para provocar su caída al barranco.

Calvo y Bolaños hilando fino

En su entrega de la cartera de manos de Carmen Calvo, Bolaños bromeó diciendo "las veces que me he alegrado de no ser ministro", lo que provocó este lunes las risas de los presentes pero añadiendo un aparente dardo velado: "Pero estas cosas ni se pueden pedir ni se deben rechazar".

Su entorno asegura ya que no era una referencia a Redondo, sino un lugar común sin ningún tipo de segunda lectura, como sí lo ha sido el mensaje de "tranquilidad" de Calvo al asegurar que el presidente Sánchez deja la cartera del ministerio de Presidencia "en las mejores manos".