La nueva portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez se ha estrenado en el cargo negándose a responder en varias ocasiones si Cuba es una dictadura. Y lo ha hecho desde el Palacio de la Moncloa, en la tradicional rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de los martes.

Muchos han sido los periodistas que han preguntado directamente por esta cuestión a Isabel Rodríguez, sobre todo después de que destacados dirigentes de Unidas Podemos – uno de los dos partidos que conforman el Ejecutivo – hayan negado públicamente que los cubanos padezcan un régimen comunista desde los años 50 del siglo pasado.

¿Para este Gobierno Cuba es o no una dictadura?, ha sido una de las preguntas. "Creo que no hay duda de que España es una democracia plena, que defiende la democracia, los derechos y las libertades. Y, por tanto, no puedo ser más rotunda", ha sido la respuesta de Rodríguez. Incluso cuando se le ha planteado que Podemos afirma que Cuba "no es una dictadura", la nueva portavoz ha echado balones fuera. "Es que no sé qué más puedo decir, no voy a comentar lo que dicen otros partidos".

Y sobre la periodista de ABC Camina Acosta, detenida por informar de las manifestaciones de protesta contra el Gobierno, ha dicho que están muy pendientes y que están estudiando el asunto para responder institucionalmente como país conforme a la situación en la que se encuentre.

Su socio de Gobierno sostiene que no es una dictadura

Unidas Podemos considera que el régimen castrista no es una dictadura. Así lo llevan manifestando algunos de sus dirigentes desde hace dos días. Además, también consideran que la culpa de todo lo que sucede en la isla se debe al bloqueo impuesto por Estados Unidos.

La diputada de Unidas Podemos en el Congreso, Aina Vidal, también portavoz de En Comú Podem, ha señalado este lunes que no considera que "actualmente el Gobierno cubano sea una dictadura" y ha reafirmado la recomendación que ha hecho el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell: "Es importantísimo que cualquier país, en este caso, tenga la capacidad de manifestarse y eso es fundamental", ha señalado Vidal.

Ya ayer, el secretario general del PCE, diputado de Podemos y secretario de Estado de Agenda 2030, Enrique Santiago, culpabilizó al bloqueo de lo que sucede en la isla. Ni una palabra para los manifestantes represaliados por el régimen.

Cuba está aguantando el más duro bloqueo de la historia, medida contraria al derecho internacional que impide llegada de alimentos, material sanitario y recursos financieros. La más eficaz ayuda humanitaria es cumplir las resoluciones de Naciones Unidas y levantar ya el bloqueo. — Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) July 12, 2021

La secretaria de Vivienda de Podemos, Alejandra Jacinta, subrayó también ayer en declaraciones a TVE que frente a lo que ocurrió durante la primera etapa del covid-19, que sobrellevó mejor el impacto, Cuba ahora tiene dificultades para conseguir material sanitario. También dejó claro que no considera que Cuba sea una dictadura.