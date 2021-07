Arrimadas niega que pactara con Moncloa las mociones de censura: "No somos imbéciles"

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha hablado en Es la Mañana de Federico del fracaso de la moción de censura en Murcia y lo que se desencadenó después, negando que hubiera "un acuerdo con la Moncloa para presentar mociones". Según ha dicho, "si hubiera sido así nos hubiéramos ido a Madrid, y Villacís sería alcaldesa".

"Fue una cosa que surge de Murcia, que empiezan a detectar mis compañeros. No ha sido un acuerdo con Moncloa para derribar gobiernos", ha indicado la líder de Cs, que se ha escudado en que sus compañeros murcianos empezaron a "detectar" cosas y temer imputaciones.

Según su versión, salió mal porque "el PP compró no sólo al grupo parlamentario de Ciudadanos sino al grupo parlamentario de Vox, a dos expulsados de Vox". "Realmente fue un tema de Murcia", ha indicado negando que hablara con el PSOE de esto. "Los hechos son los hechos, no somos imbéciles. Somos socios leales, no somos cómplices", ha reiterado Arrimadas, que dirigiéndose al periodista ha señalado que puede decir todo esto "con tranquilidad de conciencia": "No somos tontos, somos leales".

La líder de la formación naranja ha insistido en que si hubiera habido algo más, "nos hubiéramos ido a Madrid, a otros lugares con un simbolismo más evidente. Se quedó en Murcia y salió mal cuando el PP compró diputados", ha zanjado.