Casado justifica su entrevista en RAC1 e ignora la imposición del gallego

El presidente del PP, Pablo Casado, ha comentado este viernes en Es la mañana de Federico de esRadio la entrevista que concedió en catalán, en febrero de este año, a RAC1, en la que se mostró equidistante con la actuación de la Policía Nacional en Cataluña durante el golpe del 1 de octubre.

Respondiendo a la pregunta de un oyente, el líder de la oposición ha señalado que "lo que dije en RAC1 fue muy claro: que se tenía que haber evitado el 1-O", agregando que "fui autocrítico con nosotros mismos". Lo que quiso decir, ha señalado, es "que la policía no se tenía que haber visto en esa actuación" porque se tendría "que haber cerrado los colegios dos días antes".

Sobre la educación en español y la política lingüística de su partido en Galicia, Casado ha defendido que para su partido "el tema lingüístico es clave". Hay que poder elegir "la lengua en la que tienes que ser enseñado", ha señalado defendiendo al mismo tiempo el modelo de Feijoó. En Galicia, ha dicho, "se está yendo al trilingüismo", negando que haya quienes que no puedan ir a esa región por no poder escolarizar a los chavales en español.

Según Casado, desde el PP defienden "libertad" en la educación tanto en la lengua como en el "modelo educativo": "Defendemos la educación especial, la concertada" y también la libertad de elección de colegio público.

También ha lamentado las imposiciones lingüísticas a los funcionarios: "¿Cómo es eso de que un médico de Salamanca no pueda elegir una plaza en Valencia? No hay más que ver" las elecciones de los MIR, "no eligen las plazas en las que necesitan un idioma como requisito".